Un estudio confirma una causa de daño cerebral temprano en el Alzheimer

Un nuevo estudio español arroja luz sobre cómo se desarrolla el alzhéimer en etapas tempranas. Investigadores del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, han identificado que la acumulación de la proteína beta amiloide puede, por sí sola, causar daño cerebral incluso sin niveles elevados de la proteína tau. El hallazgo, publicado en la revista "Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association", proporciona claves novedosas sobre esta enfermedad que afecta a más de 900.000 personas en España.

Hasta ahora, se creía que la neurodegeneración en el alzhéimer, especialmente la que afecta al lóbulo temporal medial del cerebro, región esencial para la memoria, se producía únicamente cuando estaban presentes ambas proteínas: beta amiloide y tau. Sin embargo, este trabajo sugiere que la beta amiloide puede causar daño cerebral y pérdida de memoria en las primeras etapas, incluso sin altos niveles de tau.

Análisis de resonancias magnéticas y marcadores

Para llegar a esta conclusión, los investigadores trabajaron con dos cohortes independientes de personas sin deterioro cognitivo, voluntarios de la cohorte Alfa impulsada por la Fundación La Caixa. Analizaron datos a través de resonancias magnéticas de alta resolución y marcadores de la enfermedad.

Raffaele Cacciaglia, líder del estudio.Fundació Pasqual Maragall / via Europa Press

Los resultados demuestran que la acumulación de beta amiloide puede indicar cambios estructurales en el cerebro y un posible deterioro de la memoria antes de la aparición de síntomas evidentes.

Actuar de forma anticipada, clave para reducir riesgos

Raffaele Cacciaglia, investigador del BBRC y líder del estudio, explica que "la beta amiloide parece afectar directamente el hipocampo", por lo que actuar de forma anticipada podría reducir "significativamente" los riesgos asociados al alzhéimer. Este descubrimiento abre nuevas vías para el diagnóstico precoz y el desarrollo de terapias que frenen el avance de la enfermedad en sus etapas iniciales.