En 2024 se diagnosticaron más de 2.500 nuevos casos de càncer en Lleida

Un año más, los expertos son unánimes en destacar la importancia de la detección precoz del cáncer para aumentar la supervivencia de las personas que sufren esta enfermedad. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra hoy, varias asociaciones de profesionales y pacientes vuelven a reclamar más inversión en la prevención para el diagnóstico y también en el fomento de un estilo de vida saludable para reducir la incidencia. Según los datos del departamento de Salud, se estima que el año pasado se diagnosticaron más de 2.500 casos nuevos de tumores malignos en las comarcas leridanas. En el conjunto de Catalunya, fueron 42.851. Los más frecuentes en hombres son los de próstata, colorrectal, pulmón, vejiga urinaria e hígado, mientras que en el caso de las mujeres son el de mama, el colorrectal, pulmón, de útero y páncreas. Este tipo de cánceres suponen más del 60% del total detectados en ambos sexos.

Asimismo, Salud destaca que las cifras de supervivencia muestran la necesidad de un seguimiento asistencial de los pacientes más allá de los cincos años del diagnóstico. De hecho, asegura que el 80% de las personas con cáncer que sobreviven a los cinco años continúan vivos una década después del diagnóstico. Asimismo, los expertos recuerdan que el índice de supervivencia es muy elevado en algunos tumores pero que sigue por debajo del 30% como los de páncreas, esófago, pulmón o hígado. Por ello, remarcan la necesidad de continuar incrementando la investigación, un sector puntero en Catalunya y en Lleida, con múltiples avances en tratamientos. Con el objetivo de llegar a una supervivencia del 70% en 2030, la Associació contra el Càncer impulsa una iniciativa que promueve conocer más datos sobre la realidad oncológica que permitan mejorar la equidad en la atención.

«Nada volverá a ser como antes»

Present es una vecina de Rosselló de 57 años a quien diagnosticaron un cáncer de mama HER2+ luminal B en septiembre de 2023. Tras pasar por ciclos de quimioterapia, una operación, radioterapia y un tratamiento dirigido, ahora comenzará un ensayo clínico. Explica que su diagnóstico fue por “casualidad” tras la revisión anual por la sanidad privada. “Tenía un pequeño bulto pero me dijeron que no era importante y que volviera a los 6 meses. No esperé y me fui a Urgencias. Me diagnosticaron el tumor. Esto constata la importancia de no dejar pasar nada, de quererse y cuidarse y hacerse revisiones de forma periódica”, destaca. Present señala que los tratamientos “son agresivos, te dejan físicamente anulada” y tiene claro que el cáncer “te cambia la vida, nada volverá a ser como antes, algo de lo que no eres consciente hasta que no te pasa”. Una de las preocupaciones es el trabajo. “Siempre he sido muy activa y me encantaba mi trabajo, pero ahora mismo no podría llevar el mismo ritmo. Esto también es muy duro a nivel emocional, por lo que se deberían cambiar los protocolos para que el regreso a la vida laboral, si es que es factible volver, sea de forma más flexible y que también se pueda contar con una pensión digna”, opina. Sobre la atención a los pacientes oncológicos, tiene una gratitud total a los profesionales del Arnau. “No han dejado de buscar soluciones y alternativas”, remarca. También a la Associació contra el Càncer de Lleida. “Hacen muy accesibles servicios como fisioterapia, psicología o nutrición, que son muy importantes”, concluye.

El cáncer centrará la edición de este año de La Marató

La 34 edición de La Marató de 3Cat, que se celebrará el próximo 14 de diciembre, se dedicará a la divulgación y el impulso de la investigación en cáncer, una de las principales causas de muerte en Catalunya y en todo el mundo. Así, la jornada solidaria volver a movilizar a la sociedad catalana por una enfermedad que tiene un profundo impacto social y que todavía plantea muchos retos en la investigación, un sector puntero en Catalunya a nivel internacional. La Marató de 3Cat ha recaudado 254 millones de euros y ha financiado 1.048 proyectos desarrollados por 1.762 equipos que han implicado a 10.900 investigadores.

Exigen más enfermeras de oncología

La Sociedad Española de Enfermería Oncológica y el Consejo General de Enfermería denunciaron ayer que los pacientes con cáncer aumentan mientras que las enfermeras expertas en oncología “siguen siendo escasas”. Desde 2018, el Gobierno central ha destinado 993,4 millones de euros a proyectos de investigación e innovación contra el cáncer. Mientras, ayer se dio a conocer un estudio del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y el Institut Químic de Sarrrià de Barcelona, que ha aplicado la combinación de fototerapia e inmunoterapia para tratar el cáncer de mama HER2+.