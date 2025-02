El gobierno español pondrá en marcha este mes una orden ministerial para combatir las estafas telefónicas

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado hoy la inminente publicación de una orden ministerial destinada a combatir las estafas telefónicas en España. La nueva normativa, que verá la luz antes de finalizar febrero, establecerá restricciones significativas en las comunicaciones comerciales telefónicas para proteger a los consumidores.

Durante una entrevista concedida a Rac1, López ha detallado que la medida prohibirá expresamente la realización de llamadas comerciales desde números que no sean gratuitos (800 o 900) o que no comiencen con un prefijo provincial español. "No podrá recibir usted una llamada comercial desde un móvil", ha enfatizado el ministro, señalando que esta práctica, actualmente habitual, quedará terminantemente prohibida.

Sanciones y mecanismos de control

La nueva regulación contempla un régimen sancionador que se activará ante los incumplimientos. Los ciudadanos podrán presentar denuncias a través de la oficina de atención al consumidor de telecomunicaciones, organismo que tendrá la capacidad de imponer las sanciones correspondientes. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de protección al consumidor en el ámbito digital.

Regulación de la Inteligencia Artificial

El ministro también ha abordado la necesidad de regular la Inteligencia Artificial, apostando por un "modelo europeo basado en la regulación" como alternativa al sistema norteamericano. López ha defendido la importancia de establecer un marco normativo que garantice un uso responsable de estas tecnologías.

Presencia en redes sociales

Respecto a la presencia institucional en la red social X (anteriormente Twitter), López ha confirmado que el Gobierno mantendrá su actividad en la plataforma, considerándola una "herramienta muy poderosa de comunicación". No obstante, ha establecido límites claros: "Persona que insulte, persona que bloqueo", ha manifestado.

Protección de menores en entornos digitales

El Ministerio está trabajando en una nueva ley de protección del menor en el ámbito digital, que incluirá sistemas de verificación de edad en colaboración con las operadoras. Además, se está estudiando la regulación de la figura de los niños youtubers, una iniciativa que el ministro considera "interesante" aunque requiere un análisis más profundo.