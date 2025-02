Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Parc Astronòmic del Montsec iniciará mañana su 17 temporada con nuevas propuestas y actividades para todos los públicos. Además de consolidar su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad, el PAM conmemorará el centenario de Assumpció Català, la primera astrónoma profesional del Estado, con un acto central en Àger y el Festival d’Astronomia del Parc.

La temporada, que se alargará hasta el 10 de enero de 2026, estará marcada por tres fenómenos astronómicos de importancia. El 2025 será un año de máxima actividad solar y, a través de experiencias diurnas, los visitantes podrán descubrir aspectos espectaculares del Sol. También será un lugar privilegiado para observar el eclipse parcial de sol del próximo 29 de marzo.

Entre las novedades que prepara el PAM destaca el estreno en marzo de la película Hazelnuts – In Search of the Perfect Planet y se duplicarán las ofertas de sesiones nocturnas en 3D. Asimismo, la web mostrará la disponibilidad de entradas para cada actividad y se podrá disfrutar de un nuevo método de realidad virtual en la Sala Starlight.