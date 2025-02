Joan Reig presentará su nuevo single en El Slàvia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El reconocido músico catalán Joan Reig, batería de Els Pets, presentará este sábado su nuevo single 'Marinera' en un concierto especial que tendrá lugar en la cafetería Slàvia de Les Borges Blanques. El artista estará acompañado por un cuarteto de músicos de primer nivel, incluyendo a Txabi Ábrego y Sergi Esteve en las guitarras, junto a Sergi Carós al bajo.

La nueva canción, que nació como un sentido homenaje a la memoria de su madre, ha sido grabada en el estudio musical de Txabi Ábrego en Almacelles, convirtiéndose en el segundo single que Reig produce en estas instalaciones tras el lanzamiento de 'Volia volar' en mayo del año pasado. "Sirve para que la gente vea que, aparte de Els Pets, también hago otras cosas", explicó Reig a SEGRE, destacando la importancia de mostrar su faceta como artista en solitario.

Slàvia

La elección del local no es casual, ya que el músico mantiene una estrecha relación con el establecimiento desde hace años. "He mantenido desde hace muchos años una buena relación con la familia del Slàvia, en las giras que hacía con Mesclat o Refugi, e incluso he venido a disfrutar de conciertos, como hace poco uno de Borja Penalba. La verdad es que los quiero mucho y ellos me tienen como si fuera de la familia", comentó el artista.

El proyecto Sessions Almacelles

Este nuevo single forma parte de un ambicioso proyecto que culminará con la publicación de un álbum en vinilo titulado 'Sessions Almacelles'. Reig ha adoptado una estrategia de lanzamiento progresivo, siguiendo las tendencias actuales de la industria musical. "Ahora, la 'nueva' industria discográfica funciona así, con lanzamientos de singles uno a uno, como se hacía en los años 60", explicó el músico.

El plan contempla la publicación gradual de entre diez y doce canciones, que finalmente se recopilarán en un formato físico. Esta estrategia refleja la adaptación de los artistas veteranos a las nuevas dinámicas del mercado musical, donde el streaming y los lanzamientos individuales han ganado protagonismo frente a los álbumes tradicionales.