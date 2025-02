Declaran nulo el despido de un trabajador que publicó las tablas salariales en las redes sociales

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baleares ha declarado nulo el despido de un trabajador que publicó en las redes sociales las tablas salariales de la empresa donde trabajaba. La sentencia, con fecha del 16 de diciembre de 2024, revoca así la decisión anterior que había declarado procedente el despido.

El trabajador, que ha sido indemnizado con 15.000 euros, había publicado un documento que incluía varias tablas con los importes correspondientes al salario base de los tripulantes de cabina junior y senior, según el tipo de contrato (100% o 50%), así como el importe correspondiente al bloque de horas programadas y a varias tareas asignadas.

En su recurso, el trabajador señaló que la publicación de las tablas salariales no constituía un documento estratégico para la empresa. El TSJ ha dado la razón a este argumento, afirmando que la información publicada no infringe la Ley de Secretos Empresariales del 20 de febrero de 2019, ya que no se trata de un secreto estratégico de la empresa, el documento no contenía ninguna advertencia previa relacionada con la confidencialidad y no se publicaron nóminas individualizadas con datos personales que transgredan la legislación de protección de datos, sino información genérica.

Además, el TSJ ha considerado que las tablas salariales pueden ser de interés público, ya que permiten a los interesados conocer las condiciones de las contrataciones laborales, presentes o futuras. Hay que destacar también que el demandante tenía una participación activa como candidato del sindicato, lo cual le otorgaba un interés legítimo por disponer de esta información.