La reina Sofía visita el Banc dels Aliments de Lleida

La reina Sofía visitó ayer las instalaciones de la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida para conocer de primera mano la labor de la entidad y lo hizo como presidenta de la fundación que lleva su nombre. Entre un amplio despliegue de seguridad y de medios de comunicación, la monarca emérita fue recibida por las autoridades, entre ellas el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el subdelegado del Gobierno, José Crespín; el vicepresidente tercero de la diputación de Lleida, Juan Antonio Serrano, y la delegada del Govern, Núria Gil, entre otros.

La reina llegó con puntualidad a la sede del Banc dels Aliments, en el polígono Neoparc, y participó en una reunión de la junta. En este encuentro, el presidente de la entidad, Antoni Fo, aprovechó para pedirle ayuda para el mantenimiento de una cámara frigorífica, en cuya adquisición colaboró la Fundación Reina Sofía. “Le ha dicho a un secretario que tomara nota”, explicó Fo.

Acto seguido, comenzó una visita por las instalaciones, en la que la reina saludó y conversó con los voluntarios e incluso se fotografió con algunos de ellos. “Sobre todo, le hemos trasladado que el voluntariado es el alma de la fundación, porque sin ellos esto no podría funcionar”, destacó Fo.

Tras el acto, el presidente de la entidad explicó que la monarca se interesó por todo el funcionamiento del Banc, Asimismo, también explicó a la reina la problemática tras el cambio de las ayudas desde Europa, que ya no son en especie sino a través de tarjetas monedero. Según Fo, ahora deben comprar alimentos a un mayor precio, al no hacerlo de manera conjunta, y que las tarjetas, pese a ser un sistema que avalan, no cubre a todas las personas que lo necesitan. El Banc dels Aliments atiende a 20.700 personas en las comarcas leridanas. Esta primavera se celebrará otro Gran Recapte.

«Damos a conocer un trabajo importante para la sociedad»

Adelaida Rivas y Conchi Rodríguez son dos trabajadores del Banc dels Aliments de Lleida que ayer pudieron conversar con la reina Sofía, quien se interesó por su labor en la entidad. Rivas destacó que el acto permitió “dar a conocer el trabajo que hacemos, que es muy importante para la sociedad”.

Por su parte, Rodríguez recordó una anécdota al explicarle a la reina que había inaugurado el colegio en el que estudió, el Princesa Sofía de Sanlúcar de Barrameda, de donde es originaria. “Ha sido muy cercana y amable”, dijeron.