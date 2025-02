Alerta de los límites del Carnaval: estos disfraces te pueden costar una multa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Con la llegada del Carnaval, las calles se llenan de color, fiesta y disfraces creativos que nos permiten convertirnos en personajes de ficción, animales exóticos o incluso en profesionales de varios ámbitos. ¡Pero ojo! No todas las caracterizaciones son igual de inocentes desde el punto de vista legal. Les autoridades han querido aclarar una cuestión que genera dudas cada año: ¿se puede uno disfraza de agente de seguridad sin problemas?

A través de su cuenta oficial de TikTok, la Benemérita ha respondido a esta pregunta recurrente, estableciendo unas directrices claras para evitar posibles sanciones. El mensaje claro está: sí que puedes disfrazarte de agente, pero con ciertas limitaciones importantes que conviene conocer antes de salir en la calle.

"Claro está que puedes disfrazarte de agente de seguridad. Lo que no está permitido es hacerse pasar por un agente real, identificar, detener o hacer controles haciendo uso de una falsa condición de agente", explican desde el cuerpo de seguridad. Esta aclaración ha generado una oleada de reacciones a las redes sociales, dónde el vídeo acumula más de 19.000 me gusta y centenares de comentarios humorísticos.

Cuando un disfraz puede convertirse en un delito

La clave de la cuestión no radica tanto en la vestimenta en sí misma, sino en el uso que se haga. Los expertos en derecho señalan que la diferencia entre una simple broma carnavalesca y un posible delito de usurpación de funciones públicas se encuentra en la intención y en cómo se presenta uno mismo delante de los otros.

"Tampoco está permitido utilizar piezas oficiales", advierten las autoridades. Esta es otra línea roja que no se tendría que cruzar. Si el disfraz incluye elementos auténticos de los uniformes oficiales, podría considerarse una infracción, especialmente si la caracterización es tan esmerada que podría inducir a confusión a un ciudadano medio.

Los juristas consultados explican que llevar el uniforme completo de una manera que pueda inducir a error "puede suponer un delito de usurpación de funciones públicas". Este delito está tipificado en el Código Penal y puede comportar penas considerables, hecho que convierte un inocente disfraz en un potencial problema judicial.

Reacciones populares: el humor como respuesta

La publicación en TikTok ha desatado la creatividad de los usuarios, que han respondido con comentarios ingeniosos y alternativas divertidas. Algunos han preguntado si podrían disfrazarse de "delincuentes" para evitar problemas, mientras que otros han hecho bromas sobre alternativas como disfrazarse "de agente jubilado" o "de agente interino".

El sentido del humor catalán no ha faltado en las respuestas, con propuestas como: "Me tendré que disfrazar de campesino con barretina, que es menos problemático" o "Quizás me disfrazo de Guardia Urbana, que no sale al vídeo". Estas reacciones muestran cómo la sociedad sabe tomarse con ironía las advertencias oficiales, sin perder de vista la importancia de respetar los límites legales.

Disfraces polémicos: más allá de los cuerpos de seguridad

La cuestión de los disfraces de agentes no es la única que puede generar controversia durante estas festividades. Expertos en antropología cultural señalan que el Carnaval, tradicionalmente una fiesta transgresora, se enfrenta hoy día a nuevos límites relacionados con la sensibilidad cultural y social.

Les disfraces que incluyen apropiación cultural, que ridiculizan colectivos vulnerables o que trivializan tragedias históricas también generan debate. Mientras que legalmente no siempre hay restricciones explícitas, socialmente pueden provocar rechazo y considerar de mal gusto.

Los organizadores de desfiles de Carnaval en Cataluña cada vez son más conscientes de estas sensibilidades, y algunos incluso han elaborado guías de buenas prácticas para los disfraces. "El respeto y la conciencia social no tienen que estar reñidos con la diversión y la transgresión propias del Carnaval", comentan desde asociaciones culturales catalanas.

Recomendaciones para disfrutar del Carnaval sin problemas

Para evitar sorpresas desagradables durante las celebraciones carnavalescas, los expertos recomiendan:

1. Si optas por un disfraz de agente de seguridad o similar, asegúrate que sea claramente una parodia, sin elementos oficiales.

2. Evita utilizar el disfraz para hacer bromas que puedan ser interpretadas como suplantación de autoridad.

3. Ten en cuenta el contexto: un disfraz que puede parecer inofensivo en una fiesta privada puede resultar problemática en un espacio público concurrido.

4. Ante la duda, consulta con los organizadores del acontecimiento o con las autoridades locales.

El Carnaval en Cataluña tiene una larga tradición que combina elementos propios con otros de universales. Desde las comparsas tradicionales del Carnaval de Vilanova i la Geltrú hasta los entierros de la sardina por todo el territorio, estas celebraciones son una mezcla de irreverencia, crítica social y diversión colectiva que, año tras año, invitan a la transgresión temporal de aquello establecido, pero siempre dentro de unos límites que garantizan la convivencia y el respeto mutuo.