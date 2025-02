Ramadán 2025 en Lleida: calendario, ayuno y cuándo se puede comer

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Ramadán, el noveno mes del calendario islámico, es un período de especial importancia para los musulmanes en todo el mundo. Durante este mes sagrado, los fieles practican el ayuno desde el amanecer hasta la puesta del sol, dedicándose a la reflexión espiritual, la oración y la comunidad. En 2025, se espera que el Ramadán comience el 1 de marzo, según el avistamiento lunar, y finalice el 29 de marzo.

La fecha exacta de inicio del Ramadán varía cada año, ya que se basa en el calendario lunar islámico, que es aproximadamente 10 u 11 días más corto que el calendario gregoriano. La determinación del comienzo del mes sagrado depende de la observación de la luna creciente en la "Noche de la Duda", la noche anterior al inicio del Ramadán. Este método tradicional puede llevar a variaciones en la fecha de inicio entre diferentes países y comunidades, según las condiciones meteorológicas y geográficas.

El ayuno o sawm es uno de los cinco pilares del Islam y un deber religioso personal e íntimo que todo musulmán debe cumplir durante el Ramadán. Los fieles realizan dos comidas al día a horas específicas: el Suhur, la última comida antes del amanecer, y el Iftar, que rompe el ayuno al atardecer y suele comenzar con la ingesta de dátiles y agua.

El significado del ayuno en el Ramadán y las horas de ayuno en Lleida

El sawm no se limita únicamente a la abstinencia de comida y bebida, sino que debe interpretarse como un acto de purificación y un esfuerzo voluntario para mejorar la conducta y recuperar los valores que se han perdido durante el resto del año. Así, durante las horas diurnas del Ramadán, los musulmanes deben evitar los malos pensamientos, insultos, mentiras, relaciones sexuales y el consumo de tabaco.

Por la localización geográfica de las distintas regiones, la salida y puesta de sol no se produce en todo el mundo a la misma hora. Este fenómeno implica que los musulmanes de unas y otras regiones no ayunarán las mismas horas diariamente. En Lleida, el 1 de marzo, el Suhur, la comida que se consume antes del amanecer, está programada sobre las 05:59 de la madrugada, mientras que el Iftar, la comida nocturna con la que se da por concluido el ayuno es a las 18:49. Este horario va variando durante el mes en paralelo al aumento de horas de sol, lo que conlleva más horas de ayuno. Así, el 29 de marzo, el Suhur está programado a las 5:10h y el Iftar a las 19:20h.

Exenciones y sanciones relacionadas con el ayuno

El ayuno no es obligatorio cuando se considera que puede ser perjudicial para la salud. Están exentos de practicarlo los niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas o en período de lactancia. Para el resto de los musulmanes, existen sanciones en caso de romper la abstinencia antes de tiempo.

Según Islamic Relief, "la premisa es que se debe recuperar cada ayuno que no se haya realizado en Ramadán, puesto que es un mandamiento de Alá". Si se pierde un ayuno por necesidad que no se puede recuperar, se debe pagar fidyah, equivalente a alimentar a una persona. Si se pierde un ayuno innecesariamente y no se puede recuperar, se debe pagar kaffarah, equivalente a alimentar a 60 personas.