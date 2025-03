Veredicto del Premi Mila de Periodisme de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Col·legi de Periodistes de Lleida y la Paeria anunciaron ayer el veredicto de la 18 edición del Premi Mila de Periodisme. En prensa escrita, el galardón fue para Front contra Obstetrícia de l’Arnau per no respectar el protocol de Salut de Albert González Farran, en el ARA, y accésit para Primera y última generación de fareras, de Maria Teresa Amorós, en ABC. En medios digitales, La vida diez años después del asesinato de Liliana, de Daniel Domínguez Rodríguez, en #Portodas La Marea, y Dins un videojoc eròric inmersiu: com és la protagonista d’Erika Lust?, de Caral Ardévol i Mallol, en Vilaweb. Recibió un accésit Dones a les ones, de Elvira Altés Rufias, Sandra Balagué y Josep Maria Adell. En medios audovisuales, el premio fue para Temporeres a Lleida: la feina invisible de la dona a la campanya de la fruita, de Estela Busoms, 3-Cat-Catalunya Ràdio.