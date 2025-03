Cristina Chacón, de Lleida, mejor vendedora del año de la ONCE en Catalunya

La leridana Cristina Chacón Masip, de 56 años, ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE de 2024 de la delegación de Catalunya. Un galardón con el que la organización reconoce el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de los diferentes productos de loterías sociales, especialmente por su actitud en el lugar de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Chacón es vendedora de la organización desde hace cuatro años, primero en la estación de Renfe de Lleida y desde hace tres en el quiosco situado en la plaza Ricard Viñes. “No me lo esperaba y es una alegría enorme”, señaló ayer a SEGRE. Sobre su experiencia, destacó la buena acogida por parte de los vecinos. “Me cuidan mucho, procuran que no me falte el café y me da mucha alegría poder verlos cada día”. “Somos una gran familia y me gusta poder charlar con todos, sobre todo con las personas mayores, y me reciben con mucha alegría”, afirmó. En estos años como vendedora, ya ha repartido algunos premios importantes, como uno de 35.000 euros de un cupón diario y 3.000 euros de otro, también “algún rasca guapo”. “También compartes su alegría y la gente a la que has repartido suerte no se olvidará de ti en la vida”, afirmó.

Sobre su trabajo en la organización, agradece la “gran labor que hacen”, ya que aseguró que, “la ONCE no solo me dio un trabajo, sino una oportunidad de vida”. En este sentido, explicó que tiene un 8% de visión y que poder contar con un empleo “te da libertad, seguridad y puedes ser tú, sin esconderte”. La leridana ha sido elegida entre un grupo de 24 vendedores y vendedoras finalistas