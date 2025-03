La abuela de Catalunya, de Bellvís, cumple 112 años en perfecto estado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Angelina Torres, nacida el 18 de marzo del 1913 en Bellvís, cumplió ayer 112 años y es una de las 60 personas más longevas del mundo. Concretamente se sitúa en la 57ª posición a nivel mundial, según la asociación Gerontology Research Group (GRG). Angelina es la sucesora de Maria Branyas como persona más longeva del Estado. Angelina explicó a la agencia ACN que desconoce el secreto de su longevidad y dijo que ‘‘cada día me pregunto cómo he llegado a esta edad’’. La catalana, que vive en un piso al lado de la Sagrada Família, recordó que ‘‘Barcelona era un pueblo cuando yo era joven’’ y vio nacer “este templo’’ de Gaudí. También destacó las diferencias de los tiempos de ahora con los de la Guerra Civil: ‘‘En Barcelona pasábamos hambre, no había comida’’, y manda un mensaje a los jóvenes, recomendando que ‘‘tengan paciencia en la vida y mucho amor, tanto a los hijos como a la gente mayor’’.