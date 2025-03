La Seguridad Social advierte sobre los riesgos de trabajar en negro

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Seguridad Social española ha emitido recientemente un importante aviso alertando sobre los graves riesgos y consecuencias que conlleva trabajar sin contrato o "en negro". Esta práctica ilegal, que afecta tanto a trabajadores como a empleadores, supone mucho más que evadir impuestos: implica la pérdida de derechos fundamentales, cobertura sanitaria y prestaciones sociales que podrían tener un fuerte impacto en el futuro laboral y personal de los afectados.

Según detallan desde el organismo público, trabajar sin estar dado de alta en la Seguridad Social es una situación que deja al trabajador completamente desprotegido ante cualquier contingencia. Esta advertencia llega en un momento en que la economía sumergida sigue representando un porcentaje significativo del PIB español, con miles de trabajadores que desempeñan sus funciones sin ningún tipo de contrato legal que respalde sus derechos laborales.

El mensaje de la Seguridad Social es claro: las consecuencias de trabajar sin contrato van mucho más allá de lo económico y pueden afectar a aspectos fundamentales de la vida del trabajador, desde su salud hasta su jubilación, pasando por su estabilidad económica en caso de despido.

Consecuencias directas para el trabajador que acepta empleo sin contrato

La ausencia de alta en la Seguridad Social tiene repercusiones inmediatas y a largo plazo que muchos trabajadores desconocen o subestiman. Entre las más graves, el organismo destaca la pérdida total de cobertura sanitaria específica ante accidentes laborales o enfermedades profesionales. Esto significa que si un trabajador sin contrato sufre algún percance durante su jornada laboral, no podrá acceder a tratamientos sin coste ni dispondrá de una baja remunerada durante su recuperación.

Otro aspecto fundamental que se ve comprometido es el acceso a la prestación por desempleo. Al no existir constancia oficial de la relación laboral, el trabajador no podrá solicitar la prestación por paro en caso de quedarse sin empleo, ya sea por despido o por finalización de la relación laboral. Esta situación deja al afectado en una posición de extrema vulnerabilidad económica.

Quizás una de las consecuencias más graves a largo plazo es la que afecta a la jubilación y pensión futura. El sistema español requiere un mínimo de meses cotizados para poder acceder a estas prestaciones. Los períodos trabajados en negro simplemente no computan, lo que podría significar que muchas personas no alcancen el tiempo mínimo requerido para cobrar una pensión digna o, en el peor de los casos, no puedan jubilarse en absoluto.

Sanciones y problemas legales para los empleadores

El perjuicio no afecta únicamente al trabajador. Los empleadores que optan por mantener empleados sin dar de alta se exponen a graves sanciones económicas y legales. Entre las consecuencias más inmediatas destaca la obligación de pago retroactivo de cotizaciones por todos los años que el trabajador haya estado vinculado a la empresa sin contrato.

Las multas por mantener trabajadores sin alta en la Seguridad Social son considerables, oscilando entre los 3.000 € y los 100.000 € por cada trabajador en situación irregular. Además, las empresas infractoras no podrán beneficiarse de ayudas, bonificaciones o subvenciones públicas durante un período determinado.

En los casos más graves, cuando se detecta explotación laboral, las consecuencias pueden llegar incluso a penas de prisión para los responsables o inhabilitación empresarial, lo que supone el cierre efectivo del negocio.

¿Cómo denunciar el trabajo en negro sin exponerse?

Ante esta problemática, la Seguridad Social ha habilitado diversos canales para que los trabajadores puedan denunciar su situación de manera anónima. Esta posibilidad permite alertar a las autoridades competentes sin que el denunciante tenga que exponerse a posibles represalias por parte del empleador.

El procedimiento habitual tras una denuncia es la realización de una inspección de trabajo no anunciada, en la que se verifica la situación laboral de todos los empleados presentes. En caso de detectarse irregularidades, la empresa sería sancionada de forma inmediata y se procedería a regularizar la situación de los trabajadores afectados.

El trabajo no declarado en el contexto económico español

España tiene uno de los índices de economía sumergida más elevados de Europa occidental, según diversos estudios. Este fenómeno no solo perjudica a los trabajadores individuales sino que tiene un impacto significativo en las arcas públicas y en la sostenibilidad del sistema de protección social.

La falta de cotizaciones derivada del trabajo en negro reduce los ingresos de la Seguridad Social, comprometiendo la financiación de servicios públicos esenciales y prestaciones sociales. Además, crea una competencia desleal entre empresas, perjudicando a aquellas que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.

¿Qué derechos tiene un trabajador que ha estado en situación irregular?

Muchos trabajadores desconocen que, incluso habiendo trabajado sin contrato, tienen derecho a reclamar. La legislación española establece que, si se puede demostrar la existencia de una relación laboral (mediante testigos, mensajes, horarios, etc.), el trabajador puede reclamar el reconocimiento de su relación laboral con efectos retroactivos.

En estos casos, el empleador podría verse obligado a pagar no solo las cotizaciones sociales no abonadas, sino también indemnizaciones por despido improcedente y otros conceptos salariales no satisfechos. El plazo para estas reclamaciones es de un año desde la finalización de la relación laboral.

Medidas de la Administración para combatir el empleo irregular

Las autoridades españolas han intensificado en los últimos años las campañas contra el trabajo no declarado. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realiza periódicamente operaciones focalizadas en sectores con mayor incidencia de economía sumergida, como hostelería, construcción o servicio doméstico.

Estas actuaciones se complementan con campañas de concienciación dirigidas tanto a empresarios como a trabajadores, informando sobre los riesgos y consecuencias de mantener relaciones laborales al margen de la legalidad.

Adicionalmente, se han simplificado algunos trámites administrativos y se han creado bonificaciones para fomentar la contratación legal, especialmente en colectivos vulnerables o sectores tradicionalmente propensos a la informalidad laboral.