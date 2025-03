Sacan a un perro del canal en Balaguer: “Ha sido un rescate espectacular, de superhéroes”

“Ha sido un rescate espectacular, de superhéroes”. Así lo calificó un vecino que, junto a su pareja, dieron la alerta al 112 el pasado sábado después de ver cómo un galgo caía al canal a su paso por Balaguer. El animal había sido atropellado por un coche y no pudieron evitar que se precipitara al agua. Dieron aviso a los servicios de emergencias y hasta el lugar se personaron los Bomberos de Balaguer. Uno de ellos explicó ayer a SEGRE que acudieron al aviso un coche y un camión, aunque este último no podía acceder hasta la zona del canal. “Se quedaron arriba proporcionando información mientras que el resto nos fuimos donde estaban los alertantes”, señaló. No lo dudaron ni un momento y en unos segundos ya estaban equipados para saltar al agua. “Me puse en neopreno, cogí el salvavidas y me até la cuerda, que sujetaba el chico hasta que llegó otro compañero. Pude coger al perro y sacarlo del agua”, explicó.

El llebrer, recuperant-se al refugi de l’associació L’Aglà. - ASSOCIACIÓ D’ANIMALS L’AGLÀ

Una vez fuera del canal, los efectivos taparon al can con una manta térmica, incluso con una de sus chaquetas, hasta que llegaron voluntarios de la asociación L’Aglà (@associacio_animals_agla), que se hicieron cargo del perro. “Comprobaron que no tenía chip y ellos se hicieron cargo de todo. Fue un trabajo en equipo, todos lo hicimos muy rápido y por el bienestar del perro”, celebraron los Bomberos. También quisieron agradecer la labor de la asociación y de la pareja que dio el aviso. “No se rindieron en ningún momento”, destacó. Hasta el lugar también acudió la Guardia Urbana de Balaguer.

Hacía días que la entidad animalista seguía la pista a este perro, que iba con otro al que todavía están buscando. Habían intentado cogerlo, sin éxito. Ahora se encuentra en el refugio a la espera de una familia de acogida. Desde L’Aglà explicaron que el perro fue atendido en el Centre Veterinari Ica Natura y que tiene varias heridas en la cabeza, el pecho y las patas. Además, está un poco desnutrido y podría estar parcialmente ciego. En 2024, los Bomberos de la Generalitat llevaron a cabo un total de 188 actuaciones de rescate de animales en las comarcas leridanas y hasta el 23 de marzo de este año ya han hecho 28. En 2023, estos servicios fueron 268. En el conjunto de Catalunya, hicieron 1.271 rescates el año pasado y en lo que va de 2025 ya llevan 179.