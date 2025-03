El perro rescatado del canal de Balaguer sigue buscando hogar

Publicado por laura garcía Creado: Actualizado:

El galgo rescatado del canal de Balaguer el pasado sábado continúa buscando una casa de acogida. La asociación animalista L'Aglà (@associacio_animals_agla), mantiene activa la búsqueda de una familia de acogida para el can, bautizado como Jax, que fue salvado por los Bomberos tras ser atropellado y caer a las aguas del canal. Aunque la entidad se compromete a cubrir todos los gastos veterinarios y de alimentación, necesitan encontrar personas dispuestas a acogerlo y llevarlo a sus citas médicas, especialmente a una inminente consulta oftalmológica.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando una pareja de vecinos presenció cómo un galgo era atropellado por un vehículo y posteriormente caía al canal que atraviesa Balaguer. Sin dudarlo, alertaron a los servicios de emergencia a través del 112, lo que desencadenó una rápida intervención de los Bomberos locales. "Ha sido un rescate espectacular, de superhéroes", describió uno de los testigos que dio la voz de alarma y permaneció en el lugar hasta completar el salvamento del animal.

El operativo de rescate contó con efectivos del parque de Bomberos de Balaguer, que acudieron con un coche y un camión, aunque este último no pudo acceder directamente a la zona del canal. Uno de los bomberos explicó a SEGRE que "me puse el neopreno, cogí el salvavidas y me até la cuerda, que sujetaba el chico hasta que llegó otro compañero. Pude coger al perro y sacarlo del agua". Tras extraerlo del canal, los efectivos abrigaron al animal con una manta térmica e incluso con sus propias prendas hasta la llegada de los voluntarios de L'Aglà. El equipo veterinario del Centre Veterinari Ica Natura ha sido el encargado de atender a Jax tras su rescate.