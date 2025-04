Publicado por segre Creado: Actualizado:

Con la llegada de la primavera y los cambios estacionales, muchas personas experimentan síntomas respiratorios como congestión nasal, estornudos o fatiga, generando dudas sobre si se trata de un simple resfriado o una reacción alérgica. Según los especialistas médicos, aunque ambas afecciones comparten características similares, sus causas, duración y tratamientos difieren significativamente, por lo que resulta fundamental saber diferenciarlas para aplicar el remedio adecuado.

"Es una pregunta común porque sus síntomas, especialmente cuando son leves, pueden ser muy similares", explica la Dra. Lurlyn Pero, especialista en medicina interna de Banner Health en Arizona. "Sin embargo, los tratamientos son bastante diferentes". Esta confusión lleva a muchos pacientes a automedicarse incorrectamente, prolongando su malestar o no atacando la verdadera causa de sus síntomas.

Mientras los resfriados son provocados por virus que infectan el tracto respiratorio y se contagian por contacto directo o a través del aire, las alergias responden a una reacción del sistema inmunológico frente a sustancias como polen, ácaros o caspa de mascotas. Esta diferencia fundamental explica por qué los antihistamínicos funcionan para las alergias pero resultan ineficaces contra un catarro común.

Diferencias clave entre resfriados y alergias estacionales

Los resfriados son infecciones víricas que afectan al tracto respiratorio superior (senos paranasales, fosas nasales, garganta y laringe). Se propagan mediante el contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, así como por la inhalación de partículas virales en el aire tras un estornudo o tos.

Por otra parte, las alergias estacionales, también conocidas como fiebre del heno o rinitis alérgica, surgen cuando el sistema inmunológico reacciona de forma excesiva ante sustancias extrañas e inofensivas como el polen, los ácaros del polvo, la caspa de animales o el moho. Cabe destacar que existe un componente genético importante, ya que las alergias suelen ser hereditarias.

Tanto en resfriados como en alergias es habitual experimentar congestión, secreción nasal y estornudos frecuentes. También es común sentirse algo cansado o agotado, pero existen síntomas distintivos que permiten diferenciarlos.

Síntomas exclusivos que ayudan a distinguirlos

La tos productiva con expectoración de flema suele ser característica de los resfriados, mientras que las alergias provocan tos seca. "Los alérgenos generalmente causan irritación de las membranas mucosas en el revestimiento de la nariz y las fosas nasales, lo que da como resultado una mucosidad fina y acuosa que gotea por la parte posterior de la garganta y crea una sensación de cosquilleo", aclara la Dra. Pero. Este goteo posnasal es lo que desencadena la tos en casos de alergia.

Otro indicio revelador es que las alergias raramente provocan dolor de garganta o molestias corporales. Si aparecen estos síntomas, probablemente estemos ante un resfriado. El único malestar de garganta que puede surgir con alergias se debe a la irritación por el goteo posnasal o por respirar por la boca durante el sueño debido a la congestión nasal.

La presencia de fiebre es otro factor diferenciador clave. A pesar del término "fiebre del heno", las alergias no suelen causar elevación de la temperatura corporal. Si presenta fiebre, es mucho más probable que sufra un resfriado u otra infección. No obstante, la Dra. Pero advierte que "las alergias no causan infecciones, pero debido a la inflamación, la hinchazón y la mucosidad que pueden provocar, esto puede facilitar que la mucosidad quede atrapada en los senos paranasales y propicie el crecimiento de bacterias y virus", pudiendo derivar en sinusitis.

Duración y características temporales de ambas afecciones

La duración de los síntomas también resulta reveladora. Un resfriado suele ser más intenso durante la primera semana y comienza a mejorar tras 10 días. Si la sintomatología persiste más allá de este periodo, probablemente se trate de una alergia o de una complicación de la infección inicial.

Las alergias, en cambio, pueden reaparecer en determinadas épocas del año o al exponerse a alérgenos específicos, y sus síntomas pueden prolongarse durante semanas mientras dure la exposición al desencadenante. "Es importante tener en cuenta que las alergias no siempre se limitan a la primavera y el verano, ni los resfriados al otoño y al invierno", matiza la especialista, recordando que los virus del resfriado pueden aparecer durante todo el año, aunque son más frecuentes en temporadas frías.

Otro indicio característico de las alergias son los ojos llorosos y con picor, síntoma raro en los resfriados. Las alergias también pueden provocar picazón en oídos, nariz, garganta y piel. "La dermatitis de contacto es un sarpullido con picazón causado por el contacto directo con una sustancia o una reacción alérgica a ella", explica la Dra. Pero.

¿Podría tratarse de COVID-19 en lugar de un resfriado o alergia?

En el contexto actual, es fundamental considerar si los síntomas respiratorios podrían corresponder a COVID-19, ya que muchos de sus indicios iniciales se asemejan a los de alergias, resfriados o gripe. "Antes de asumir que está experimentando un resfriado o alergias, especialmente si va a acudir al trabajo o a una reunión social, siempre es aconsejable consultar con su médico", recomienda la Dra. Pero.

Realizar una prueba de antígenos casera puede resultar especialmente útil, sobre todo si los síntomas sugieren un resfriado o si aparecen fuera de la temporada habitual de alergias. Esta precaución no solo protege la salud individual, sino también la de quienes nos rodean.

Tratamientos específicos para cada condición

Para tratar un resfriado, lo más recomendable es descansar, hidratarse adecuadamente y aliviar los síntomas con medicamentos de venta libre hasta que remitan. Además, es importante evitar el contacto con otras personas para prevenir contagios. Si el resfriado no mejora tras varios días, conviene consultar con un profesional sanitario.

En el caso de las alergias, además de beber abundantes líquidos, es aconsejable tomar antihistamínicos para reducir los síntomas y, en la medida de lo posible, evitar la exposición al alérgeno causante. "Si sus síntomas de alergia persisten, hable con su médico sobre las pruebas de alergia para identificar qué alergias puede tener y qué opciones de tratamiento pueden funcionar mejor para usted", sugiere la especialista.

Medidas preventivas eficaces

Si bien no es posible evitar completamente los resfriados y las alergias, existen diversas estrategias para reducir el riesgo de padecerlos:

- Lavarse las manos con frecuencia y de manera correcta

- Evitar el contacto con personas resfriadas o con otras infecciones

- Mantenerse alejado de los factores que agravan los síntomas

- Fortalecer el sistema inmunológico mediante ejercicio regular, alimentación equilibrada y descanso adecuado

"Algunos estudios han demostrado un pequeño beneficio de la vitamina C", señala la Dra. Pero. "Otros suplementos como la vitamina E, la equinácea o el zinc no cuentan con evidencia lo suficientemente sólida como para recomendar su uso en la prevención de infecciones respiratorias superiores".

¿Cuándo debería consultar con un médico?

Aunque tanto los resfriados como las alergias leves pueden tratarse en casa, existen situaciones que requieren atención médica. En el caso de los resfriados, se recomienda consultar si los síntomas persisten más de 10 días, si la fiebre supera los 38,5°C, o si aparecen complicaciones como dolor intenso en los senos paranasales o dificultad respiratoria.

Para las alergias, conviene buscar ayuda profesional cuando los síntomas interfieren significativamente con la vida diaria, cuando no responden a los medicamentos de venta libre, o si se sospecha de una alergia grave que pudiera provocar reacciones anafilácticas.

Mitos comunes sobre resfriados y alergias

Existen numerosas creencias erróneas sobre estas afecciones que pueden llevar a decisiones equivocadas. Entre los mitos más extendidos destacan que el frío por sí solo causa resfriados (cuando en realidad son los virus), que los antibióticos son eficaces contra los resfriados (siendo inútiles frente a infecciones víricas), o que las alergias son meramente psicológicas (cuando tienen una base inmunológica real).

Otro error frecuente es pensar que todas las alergias se manifiestan desde la infancia, cuando en realidad pueden desarrollarse a cualquier edad. También es falso que una vez que desaparece la alergia a un elemento, no volverá a aparecer, ya que las alergias pueden fluctuar a lo largo de la vida de una persona.