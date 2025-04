Faltan plazas de ocio educativo

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

La Síndica de Greuges ha constatado que no se ha producido un avance significativo en el ocio educativo en la última década ni en regulación ni en recursos. Esto, señala, supone un “freno” para la participación de niños y adolescentes. Según el informe La universalització del lleure educatiu a Catalunya, el 58,1% (cerca de 550.000) de niños y niñas de 3 a 14 años no participan en extraescolares no deportivas y el 34,5% (cerca de 320.000) tampoco hacen deportivas. Los porcentajes empeoran entre familias vulnerables, en las que el 45,2% no hacen extraescolares deportivas y el 67,9% de otro tipo. En verano, más del 80% del total no disfruta de actividades de ocio educativo. Al respecto, la síndica, Esther Giménez-Salinas, reclamó ayer una regulación específica, una administración de referencia y recursos.

El estudio actualiza uno anterior de 2014 y hace un análisis de las principales carencias en este ámbito. Concluye que desde entonces ha habido avances, pero que el carácter sectorial de las mejoras no ha permitido un salto cualitativo sustancial. Según Giménez-Salinas, el diagnóstico de 2014 de que había desigualdad y falta de normativa “no ha mejorado”.

Según el informe, la mayoría de las comarcas, con la excepción de Aran, y de municipios de más de 20.000 habitantes disponen de servicios de intervención socioeducativa estables. Sin embargo, hay diferencias según la franja de edad. De hecho, en Aran, la Alta Ribagorça, Les Garrigues, La Noguera, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell y la Segarra, no disponen de un servicio dirigido a familias de niños de 0 a 3 años. Mientras, en la Val d’Aran, Les Garrigues, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell y el Solsonès, no disponen de servicios para adolescentes.

En cuanto a la inversión, el informe reconoce un avance que se crearan subvenciones para poner financiar becas y ayudas para familias vulnerables y un ligero aumento en la inversión en otras líneas. También el impulso de la Estrategia de Reconocimiento del Ocio Educativo. Sin embargo, la inversión corriente global de las diferentes administraciones sigue siendo baja, con unos 30 millones anuales, lo que equivale a unos 217,5 euros por menor.

Entre las recomendaciones para que el ocio sea universal, equitativo, inclusivo y no segregado, insta a incorporar la voz de los niños y niñas en la planificación de las políticas, regular el derecho en condiciones de igualdad de oportunidades, eliminar las barreras económicas, incorporar la perspectiva de género, diseñalar un plan de equidad territorial y actualizar el protocolo de prevención de abusos y maltrato.