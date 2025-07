El mejor sitio del avión está donde nadie quiere sentarse

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Pronto empiezan las vacaciones de Semana Santa, y muchos ciudadanos aprovecharán estos días libres para viajar en avión. Cuando se trata de seleccionar asientos durante la reserva, la mayoría de viajeros prefieren situarse en la parte delantera o cerca de las salidas de emergencia, llegando incluso a pagar suplementos para obtener más espacio para las piernas o la supuesta seguridad de una salida de emergencia.

Mientras tanto, los asientos ubicados en la parte posterior del avión suelen quedar vacíos. ¿Quién quiere sentarse justo delante de los lavabos? ¿Y quién desea esperar que todos los otros pasajeros hayan desembarcado antes de poder llegar finalmente a la salida situada al principio de la aeronave? No obstante, expertos en viajes y viajeros frecuentes revelan ahora que estos asientos, considerados por muchos como los peores, son en realidad los mejores de todo el avión. El portal de viajes online Travelbook aconseja: "Ahorraos el dinero y escoged un asiento en el otro extremo de la cabina, en la última fila".

Las cinco ventajas de sentarse en la parte posterior del avión

Los asientos situados en la parte de atrás de la aeronave presentan varios beneficios que muchos pasajeros desconocen:

1. Son los asientos más seguros

La revista Time ha analizado los accidentes aéreos de los últimos 35 años y ha constatado que los asientos centrales de la última fila son estadísticamente los más seguros de todo el avión. En esta ubicación, la tasa de mortalidad después de accidentes es del 32%, mientras que en la parte delantera y central de la aeronave es del 38% y 39% respectivamente. Esta diferencia significativa puede resultar crucial en caso de emergencia.

2. Permiten desembarcar rápidamente

En muchos vuelos, no sólo se abre la puerta delantera sino también la posterior para desembarcar. En caso de accidente o emergencia, estas puertas también se utilizan como salidas de evacuación, lo cual permite a los pasajeros situados detrás salir con rapidez sin tener que recorrer todo el avión.

3. Ofrecen más tranquilidad

Una ventaja nada despreciable: en la última fila no hay otros viajeros detrás que puedan hablar en voz alta, estornudaros en el cogote o dar golpes al asiento. Como estas plazas se consideran poco atractivas, a menudo no tendréis compañeros de asiento en la misma fila y podréis disfrutar de espacio extra. Además, podéis recostar el asiento sin molestar a los pasajeros de atrás, aunque eso no es posible en todas las aerolíneas, ya que en algunos modelos de avión hay una pared justo detrás de estos asientos.

4. Prioridad en el servicio de comida y bebidas

En muchas aerolíneas, el personal de cabina empieza a servir tanto desde la parte delantera como desde la posterior del avión. En este aspecto, los pasajeros de la última fila disfrutan a menudo de la misma ventaja que los de las primeras filas: ser atendidos con prioridad y tener más opciones por escoger.

5. La proximidad al lavabo: inconveniente y ventaja al mismo tiempo

Ciertamente, esta característica es a menudo la razón por la cual muchos viajeros evitan estos asientos. Sin embargo, también tiene su lado positivo: no hay que atravesar todo el avión para ir en el lavabo, evitando así las posibles colas o quedarse bloqueado en el pasillo por el carrito de comida durante el servicio.

Factores a considerar en la selección de asientos de avión

La elección del asiento ideal depende en gran medida de las preferencias personales y de las características del vuelo. Para trayectos cortos, la ubicación del asiento puede no ser tan relevante como para vuelos de larga distancia, donde la comodidad se vuelve primordial. Hace falta tener en cuenta también al modelo de aeronave, ya que la distribución y amplitud de los asientos varía significativamente según el tipo de avión.

¿Por qué los viajeros suelen evitar los asientos posteriores?

La percepción negativa de los asientos ubicados en la parte posterior se debe principalmente a la creencia que las turbulencias se notan más en esta zona, además de la proximidad a los lavabos y la supuesta demora en el desembarque. No obstante, varios estudios indican que las turbulencias afectan de manera similar a toda la aeronave, desmintiendo este mito generalizado.