SOS del Col·lectiu Cultural de Cappont

El Col·lectiu Cultural de Cappont mostró ayer su “desesperación” ante la posibilidad de que el mes de junio se quede sin el local que ocupa actualmente en la calle Riu Cinca después de que, aseguran, la Paeria les informara de que dejaría de financiar el alquiler. Temen que, si no hay un cambio pronto, se queden “en la calle”, por lo que exigen poder ocupar otro espacio municipal para seguir en el barrio. Marc González, portavoz de la entidad, señaló ayer a SEGRE que la única alternativa que les dieron desde el consistorio es trasladar el material que tienen a un almacén en Gardeny, lo que no ven viable. “No tendría sentido que no estemos en el barrio porque esto nos obligaría a dejar la mayoría de las actividades que hacemos ahora”, añadió González. Una situación que esperan que se solucione para evitar, según González, “que esta Festa Major sea la última en la que salgamos con el local en Cappont”. Asimismo, la entidad recuerda que es imposible que pueda afrontar el alquiler de un local al ser una asociación sin ánimo de lucro.

Por su parte, el concejal de Juventud, Fiestas y Tradiciones, Xavi Blanco, señaló que la Paeria ofreció a la entidad poder ir al Palau de Vidre, “que debe ser el espacio para acoger entidades de la ciudad”. Asimismo, el consistorio les propuso que participen en las líneas de subvenciones de cultura popular. En cualquier caso, remarcó, el ayuntamiento “no les echa”, sino que, añadió, se acaba el contrato que tienen actualmente de alquiler de un local no municipal. “Desde el ayuntamiento no podemos hacer excepciones con el pago de locales a entidades”. Asimismo, dijo que la Paeria trabaja para que el modelo de uso de los espacios municipales sea rotativo y para que las entidades que lo necesiten, puedan hacer uso.

En su sede actual, el Col·lectiu Cultural de Cappont guarda toda su colección de bestiario festivo, con más de 30 gegants, gegantons, cavallets, entre otros. Asimismo, tienen varias carrozas de Carnaval, ‘vehículos’ de la Cursa de Llits así como sillas y mesas para las actividades que organizan. “Somos un referente en la cultura popular de Lleida”, reivindican. Con 41 años de historia, defienden que uno de sus objetivos es acercar la cultura popular a las familias, a las escuelas y a toda la ciudanía en general.