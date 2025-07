La calidad del semen en España cae un 17% en cinco años y alarma a los expertos en fertilidad

Publicado por Creado: Actualizado:

Un reciente estudio elaborado por el Instituto Bernabeu revela una preocupante tendencia a la baja en la calidad del semen de los hombres españoles. Según los datos recogidos de unas 8.000 muestras analizadas, se ha detectado una disminución del 17 por ciento en el volumen de espermatozoides por eyaculación en comparación con los datos disponibles de hace cinco años. Esta degradación de la calidad seminal está vinculada principalmente a alteraciones físicas, factores ambientales y el incremento de las enfermedades de transmisión sexual (MTS), factores que impactan directamente en la fertilidad masculina y, consecuentemente, en las posibilidades de las parejas que buscan concebir.

La investigación también pone de manifiesto un empeoramiento significativo en la morfología de los gametos masculinos. Actualmente, sólo el un por ciento de los espermatozoides por muestra pueden considerarse "normales", una cifra alarmante si se compara con el siete por ciento registrado hace menos de una década. Además, se ha observado un incremento preocupante en el número de portadores de enfermedades de transmisión sexual. Los expertos señalan que esta problemática no es exclusiva de España, sino que represente un fenómeno global: la concentración de espermatozoides ha disminuido un 51 por ciento a nivel mundial desde 1973, una situación que ha obligado a la Organización Mundial de la Salud (OLMOS) a revisar sus estándares de calidad seminal, dado que la infertilidad masculina es cada vez más frecuente.

Factores determinantes en la disminución de la calidad seminal

Entre las principales causas identificadas que explican esta degradación de la calidad del semen, los expertos del Instituto Bernabeu destacan varios factores. Les alteraciones hormonales juegan un papel fundamental, junto con problemas inmunológicos, genéticos y ambientales. Con respecto a los factores ambientales, la exposición a sustancias tóxicas como pesticidas y productos químicos industriales resulta especialmente perjudicial, así como el consumo de tabaco, drogas y determinados fármacos, entre los cuales destacan los destinados a combatir la caída del pelo o los anabolizantes.

La directora científica del Instituto Bernabeu Biotech, Belén Lledó, ha manifestado su preocupación afirmando que "más de la mitad de los candidatos a donantes que se rechazan por mala calidad seminal no cumple los criterios de la OMS". Esta declaración evidencia la magnitud de un problema que afecta cada vez a más hombres en edad reproductiva y que tiene consecuencias directas en las tasas de natalidad y en el funcionamiento de los programas de reproducción asistida.

Recomendaciones para mejorar la fertilidad masculina

Ante esta situación, los especialistas del Instituto Bernabeu subrayan la importancia de adoptar hábitos de vida saludables para mejorar la calidad seminal. Entre las recomendaciones más destacadas figuran seguir una dieta equilibrada rica en antioxidantes, practicar ejercicio físico de manera regular, evitar el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco, y reducir los niveles de estrés, que puede afectar negativamente a la producción de espermatozoides.

Un factor a menudo infravalorado pero que merece especial atención es el uso prolongado de ordenadores portátiles. Varios estudios citados por los expertos indican que el calor que desprenden estos dispositivos puede aumentar la temperatura testicular, afectando negativamente la producción y calidad de los espermatozoides. Por este motivo, se recomienda evitar colocar los portátiles directamente sobre el regazo durante periodos prolongados.

Incremento alarmante de las enfermedades de transmisión sexual

Otro factor determinante que contribuye a la disminución de la fertilidad masculina es el aumento de las enfermedades de transmisión sexual (MTS). Infecciones como la clamidia, la gonorrea y virus como el herpes simple o el papiloma humano (VPH) pueden generar inflamación en los órganos reproductores masculinos, dificultando la producción de espermatozoides sanos y afectando significativamente a la fertilidad.

Les datos proporcionados por el Instituto Bernabeu son especialmente preocupantes en este ámbito: el porcentaje de muestras de semen afectadas por MTS ha pasado del 32 por ciento el año 2019 al 42 por ciento en el 2024, un incremento de 10 puntos porcentuales en sólo cinco años. Este aumento coincide con las conclusiones de un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista 'The Lancet', que reveló que hasta el 30 por ciento de los casos de infertilidad por causas masculinas están relacionados con MTS no diagnosticadas o mal tratadas.

¿Qué es la calidad seminal y cómo se mide?

La calidad seminal se refiere a las características del semen que determinan su capacidad para fecundar un óvulo. Los parámetros principales que se evalúan durante un seminograma incluyen el volumen de la eyaculación, la concentración de espermatozoides, su motilidad (capacidad de movimiento) y la morfología (forma). Según los criterios actuales de la OMS, se considera normal un volumen de eyaculación de entre 1,5 y 5 ml, una concentración de al menos 15 millones de espermatozoides por mililitro, una motilidad progresiva de al menos el 32 por ciento y un mínimo del 4 por ciento de espermatozoides con morfología normal.

Hay que destacar que estos valores de referencia han ido disminuyendo con el tiempo a medida que se ha constatado el descenso global de la calidad seminal, lo que ha obligado a la OMS a revisar periódicamente sus estándares para adaptarlos a la realidad actual de la población masculina mundial.

¿Cómo afecta a la baja calidad seminal a las técnicas de reproducción asistida?

La disminución de la calidad del semen no sólo afecta a las posibilidades de concepción natural, sino que también tiene implicaciones directas en el éxito de las técnicas de reproducción asistida. En casos de calidad seminal moderadamente reducida, la inseminación artificial puede ser una opción viable. No obstante, cuando los parámetros seminales están significativamente alterados, puede ser necesario recurrir a técnicas más complejas como la fecundación in vitro (FIV) o la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), donde un solo espermatozoide se selecciona y se inyecta directamente en el óvulo.

El empeoramiento generalizado de la calidad seminal está provocando un aumento en la demanda de estas técnicas más avanzadas, lo que supone un incremento en los costes y la complejidad de los tratamientos de fertilidad. Además, este fenómeno también está impactando en los programas de donación de semen, ya que cada vez resulta más difícil encontrar donantes que cumplan con los estándares mínimos requeridos, tal como ha señalado la Dra. Lledó del Instituto Bernabeu.

¿Puede revertirse la tendencia a la baja en la calidad seminal?

Aunque la tendencia global apunta a una disminución progresiva de la calidad del semen, los expertos coinciden en que ciertas medidas pueden ayudar a mejorarla a nivel individual. Además de las recomendaciones ya mencionadas sobre estilo de vida saludable, algunos estudios sugieren que determinados suplementos nutricionales, como antioxidantes, ácido fólico, cinc y selenio, podrían contribuir a mejorar algunos parámetros seminales. No obstante, cualquier suplemento tendría que ser recomendado por un especialista después de una evaluación personalizada.

A nivel social y de salud pública, resulta fundamental implementar políticas orientadas a reducir la exposición a contaminantes ambientales y disruptores endocrinos, así como reforzar las campañas de prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual. Sólo con un enfoque integral que combine medidas individuales, sanitarias y medioambientales, será posible abordar eficazmente esta problemática que afecta a la salud reproductiva masculina y, por extensión, la capacidad de muchas parejas para concebir de manera natural.