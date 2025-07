Pensión para amas de casa 2025: requisitos y cómo solicitarla

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las amas de casa en España podrán acceder en 2025 a una pensión no contributiva de la Seguridad Social de hasta 517,90 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas anuales. Esta prestación representa un reconocimiento oficial para quienes han dedicado su vida laboral al cuidado del hogar sin haber estado dados de alta en la Seguridad Social o sin haber acumulado el tiempo mínimo de cotización necesario para una pensión contributiva ordinaria.

Este subsidio, que suma un total de 7.250,60 euros anuales, forma parte de las medidas de protección social destinadas a garantizar un ingreso mínimo a personas que, por diferentes circunstancias, no han podido desarrollar una carrera profesional convencional. Las tareas domésticas, pese a su importancia fundamental para el sostenimiento familiar, han carecido históricamente de la valoración económica que reciben otras actividades profesionales, creando situaciones de vulnerabilidad financiera especialmente durante la tercera edad.

La Administración ha establecido esta prestación como una red de seguridad para este colectivo, ofreciendo una alternativa a quienes, al llegar a la edad de jubilación, descubren que no cumplen los requisitos para percibir una pensión ordinaria. El sistema reconoce así la contribución social de las labores de cuidado y mantenimiento del hogar, tradicionalmente invisibilizadas en términos económicos.

Requisitos para solicitar la pensión no contributiva

Para poder beneficiarse de esta prestación económica, las amas de casa deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por la Seguridad Social. El primer requisito fundamental es haber alcanzado los 65 años de edad, punto de partida para cualquier tipo de jubilación en el sistema español.

En cuanto a los criterios económicos, es imprescindible acreditar ingresos inferiores a 7.250,60 euros anuales si la persona vive sola. Este umbral económico garantiza que la ayuda llegue efectivamente a quienes se encuentran en situación de mayor necesidad financiera.

Otro requisito fundamental es demostrar una residencia legal en territorio español durante al menos 10 años. De este período, dos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, lo que confirma la vinculación actual del solicitante con el país.

Para quienes conviven con familiares, los límites de ingresos se amplían proporcionalmente. Así, en unidades de convivencia general se establecen los siguientes máximos:

12.326,02 euros para unidades de 2 convivientes

17.401,44 euros cuando conviven 3 personas

22.476,86 euros en caso de 4 convivientes

Cuando la convivencia es específicamente con hijos, los umbrales aumentan considerablemente:

30.815,05 euros en unidades con 2 miembros

43.503,60 euros para 3 convivientes

56.192,15 euros cuando son 4 personas

Cuantía y sistema de pago de la prestación

El importe total de esta pensión no contributiva queda establecido anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para el ejercicio 2024, la cuantía se ha fijado en 7.250,60 euros anuales, distribuidos en 14 pagas, lo que supone un ingreso mensual de 517,90 euros.

Este sistema de pago, que incluye dos pagas extraordinarias al año (normalmente en junio y noviembre), sigue el mismo esquema que las pensiones contributivas, facilitando así pagos adicionales en momentos del año con mayores gastos, como verano y Navidad.

Es importante señalar que esta cantidad puede verse reducida proporcionalmente si la beneficiaria dispone de otros ingresos personales o convive con familiares en determinadas circunstancias, siempre manteniendo el objetivo de garantizar un nivel mínimo de subsistencia.

Procedimiento para solicitar la ayuda

El proceso para tramitar esta prestación tiene carácter autonómico, ya que la gestión corresponde a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma.

Las interesadas deberán dirigirse a las oficinas de servicios sociales de su comunidad para iniciar el trámite. Allí tendrán que presentar la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos mencionados: identificación personal, certificado de empadronamiento histórico que justifique la residencia durante el período exigido, y declaración de ingresos o patrimonio.

Una vez presentada la solicitud, la administración dispone de un plazo máximo de 90 días para resolver. En caso de aprobación, los efectos económicos de la pensión se generarán desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

¿Qué es una pensión no contributiva?

Las pensiones no contributivas constituyen un mecanismo fundamental del sistema de protección social español, diseñadas específicamente para ciudadanos que, por diversas circunstancias, no han podido acceder al mercado laboral formal o no han acumulado el período mínimo de cotización exigido para una pensión contributiva.

Estas prestaciones se financian directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado, a diferencia de las pensiones contributivas que se sostienen principalmente mediante las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Su objetivo principal es garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente mayores o personas con discapacidad.

En el caso específico de las amas de casa, esta modalidad representa un reconocimiento tardío pero necesario a la labor desarrollada en el ámbito doméstico, tradicionalmente infravalorada y excluida de los mecanismos de protección social vinculados al empleo formal.

¿Qué otras ayudas pueden solicitar las amas de casa además de la pensión no contributiva?

Además de la pensión no contributiva, las personas dedicadas a las tareas del hogar pueden acceder a otras ayudas complementarias. Entre ellas destacan el complemento a mínimos para quienes tengan algún período de cotización pero insuficiente, el Ingreso Mínimo Vital en casos de vulnerabilidad económica severa, y diversas prestaciones autonómicas específicas según la comunidad de residencia.

También existe la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para amas de casa, que permite cotizar voluntariamente para generar derecho a prestaciones futuras, aunque esta opción requiere el pago mensual de una cuota.