Cal Cabo Celler: Descobreix el celler familiar que transforma la tradició en experiències úniques a l'Urgell

"Una història, unes persones, unes vinyes... i uns vins, ja que els vins són el reflex d'aquest conjunt de coses". Amb aquestes paraules ens introduïm al món de Cal Cabo Celler, un petit projecte vitivinícola situat en un indret privilegiat: l'antic castell de Sant Martí de Maldà, a la comarca de l'Urgell, concretament a la Vall del Corb.

Cal Cabo va néixer oficialment l'any 2009, quan una família amb profundes arrels agrícoles va decidir transformar la seva producció de vi casolà en un projecte comercial amb identitat pròpia. Com explica Rosa Bisa, ànima i directora del projecte: "És molt satisfactori poder explicar tot el que hi ha darrere del vi: unes persones, un territori, una manera de fer, i tenir l'oportunitat de conèixer nova gent que comparteix la nostra passió".

El 2010 van començar a comercialitzar les seves primeres ampolles, consolidant així un somni que combina tradició familiar i innovació enològica. Actualment, Cal Cabo és el celler més petit de tota la Vall del Corb, però això no ha impedit que el seu caràcter artesanal i familiar s'hagi convertit en el seu principal valor diferencial.

Un terroir únic que defineix el caràcter dels vins

El celler gestiona 14 hectàrees de vinya en una zona caracteritzada pels seus marcats contrastos tèrmics, tant diaris com estacionals. Aquesta peculiaritat climàtica, juntament amb la presència de dos vents dominants (la marinada i el sec d'interior), "contribueixen al bon desenvolupament i maduració del raïm", segons destaca la responsable del celler.

Les vinyes de Cal Cabo estan distribuïdes estratègicament en diferents tipus de terreny. "Una part les tenim plantades als plans, on la fondària per arrelar és molt variada i sovint escassa. Són sòls calcaris amb predomini de textures franc-argiloses", detalla Bisa. Aquesta distribució no és casual: "Als fons de la vall, en sòls més profunds, hi cultivem el nostre macabeu, que necessita aquestes condicions específiques per desenvolupar tot el seu potencial".

Aquesta diversitat de terrenys i microclimes permet a Cal Cabo obtenir raïms amb característiques diferenciades que després es reflecteixen en els seus vins, cadascun amb personalitat única però tots ells emparentats per l'expressió genuïna del territori.

Quatre vins que parlen del territori

El catàleg de Cal Cabo Celler es compon de quatre referències, totes amb noms relacionats amb el territori d'on provenen. El seu portfolio inclou dos vins negres elaborats a partir d'un cupatge de quatre varietats: ull de llebre, merlot, syrah i cabernet sauvignon.

El primer d'aquests negres es diu "Un onzè", un vi jove sense criança que busca expressar la frescor i el fruit de les vinyes. El segon és el "Curvus", que rep una acurada criança en bóta que li aporta complexitat i profunditat.

Completant la gamma, trobem dos vins més que comparteixen nomenclatura amb els seus germans negres: un "Un onzè" rosat monovarietal elaborat exclusivament amb syrah, i un "Curvus" blanc monovarietal de macabeu, aquest últim criat en bóta d'acàcia, un procés que li confereix notes aromàtiques singulars i una textura característica.

Artesania i sostenibilitat: la filosofia del celler

"El treball del celler és completament manual, des de la verema en petites caixes fins a l'etiquetatge. Tot i la senzillesa de les nostres instal·lacions, busquem fer una feina ben feta i acurada", explica Rosa Bisa. Aquesta aproximació artesanal garanteix una atenció meticulosa a cada detall del procés d'elaboració.

Pel que fa a la sostenibilitat, Cal Cabo ha trobat el seu propi equilibri: "No fem elaboració ecològica certificada, però sí produïm raïm ecològic", matisa Bisa. Aquest compromís amb pràctiques respectuoses amb el medi ambient es manifesta en la cura de les vinyes i en tot el procés productiu.

La força del celler rau precisament en el seu caràcter familiar. Cadascun dels membres aporta el seu talent i experiència per tirar endavant un projecte que, tot i ser modest en dimensions, és ambiciós en qualitat i visió de futur. Per complementar el coneixement familiar, el celler compta amb l'assessorament puntual de professionals especialitzats, com un enòleg experimentat o un dissenyador per a les etiquetes dels seus productes.

Futur prometedor entre tradició i innovació

El futur de Cal Cabo Celler s'alça prometedor amb nous projectes a l'horitzó. Entre els seus objectius immediats destaca la intenció de plantar noves varietats de raïm i desenvolupar un nou tipus de vi que ampliï la seva actual gamma de productes.

Paral·lelament, un dels pilars de la seva estratègia és potenciar l'enoturisme, aprofitant l'encant incomparable de les seves instal·lacions en l'antic castell medieval. Actualment, el celler ja organitza tastos i diverses activitats en col·laboració amb l'Associació Vall del Corb, però vol expandir aquesta faceta mitjançant propostes de maridatge amb productes de proximitat, reforçant així el vincle amb el territori i altres productors locals.

Cal Cabo exemplifica perfectament aquella dita que assegura que "al pot petit hi ha la bona confitura". Un celler modest en dimensions però gran en passió, compromís i qualitat, que ha sabut trobar el seu lloc al panorama vinícola català oferint vins autèntics que capturen l'essència d'un territori únic com és la Vall del Corb.