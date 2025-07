Aprendiendo cocina para ‘sobrevivir’

Aprender nociones básicas de cocina para no depender de los bocadillos, la comida a domicilio o los platos preparados cuando los padres no están en casa y fomentar unos hábitos alimentarios saludables. Estos son los propósitos de la actividad Cuina de Supervivència per a Adolescents que la Paeria de Lleida organiza esta Semana Santa y que en su primera edición se han inscrito 15 jóvenes de entre 12 y 16 años quienes aprenden a cocinar ensaladas, arroces, pastas y postres. El curso se desarrolla en la concejalía de Juventud de la calle la Palma y, además de preparar platos, les sirve para descubrir la importancia de mantener el orden y la limpieza en la cocina.

“Lo que buscamos es introducires en el mundo de la cocina para que aprendan a hacer un poco de todo”, cuenta Carles Fenoll, quien, junto con Raquel Álvarez, son los responsables del taller de cocina adolescente. “El curso empezó el lunes y acaba mañana [hoy para el lector] y cada día proponemos una cosa distinta: el lunes hicimos pasta con queso, salsa de tomate o a la boloñesa, el martes preparamos rissotto, arroz hervido o a la cubana y paella de pollo, el miércoles ensalada de lentejas y pasta y el jueves será el día de los postres”, detalló Fenoll. Cada taller dura dos horas y al acabar los jóvenes cocineros pueden llevarse sus platos a casa en un tupper para que los prueben sus padres y familiares porque “aquí se aprovecha todo y no se tira nada, eso es sagrado y uno de los principios básicos de la cocina”, remarcó el dinamizador del taller, que añadió que en apenas tres días han notado grandes progresos por parte de los alumnos. “Hoy [por ayer] simplemente les hemos dado la receta y les hemos dejado hacer y se nota que han aprendido no solo a elaborar platos, sino también la disciplina que se requiere en la cocina, como tenerlo todo ordenado o limpiar una vez has acabado tus elaboraciones. No solo venimos aquí a cocinar”, añadió Fenoll.

El concejal de Juventud, Xavi Blanco, señaló que este taller fue una propuesta que salió del Plenari dels Infants i Adolescents de Lleida “y lo repetiremos las veces que haga falta en base a sus demandas”. Añadió que también “sirve para estimular sus aficiones y, quién sabe, quizás de aquí sale alguna estrella Michelin o Masterchef”.