Balaguer sale en procesión

Balaguer celebró el Viernes Santo la Processó del Sant Sepulcre, en uno de los actos más esperados de la Semana Santa en la capital de la Noguera. Los actos están organizados por la Associació Cultural Nostre Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors, els Armats del Sant Sepulcre, la parroquia y cuentan con la colaboración de la Paeria.

La procesión empezó a las 21.30 horas en la iglesia de Sant Josep y recorrió diferentes calles. Angelines Herrero fue la encargada de cantar las saetas y los asistentes escucharon en silencio este canto religioso tradicional. Los Armats también desfilaron y acompañaron a los diferntes pasos. Asistieron la alcaldesa, Lorena González, y otros ediles, según Ràdio Balaguer.

La capital de la Noguera abrió el programa de Semana Semana Santa el 29 de marzo. Sor Maria Victoria Triviño, abadesa del Convento de Santa Clara de Balaguer y del Sant Crist, fue la encargada de pronunciarlo. Previamente, se llevó a cabo la bendición de las nuevas farolas del paso del Crucificado, que enriquece el patrimonio de la cofradía.El Jueves Santo la iglesia de Sant Josep abrió puertas para la veneración de la Virgen de los Dolores y el Sant Sepulcre. El viernes también tuvo lugar el vía crucis del Sant Crist, en el que también participaron los Armats.