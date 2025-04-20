La ‘diada’ en Lleida, con 203 paradas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La fiesta del libro y la rosa de Sant Jordi se vivirá este próximo miércoles en Lleida más en la calle que nunca. La Paeria anunció ayer las cifras de paradas de la diada, que representan todo un récord histórico: un total de 203 puestos autorizados por toda la ciudad, un 10% más que los 184 que se instalaron el año pasado. Buena parte de ellos se ubicarán en el Eix de la rambla Ferran, el espacio urbano habilitado después de la pandemia que se convierte cada año desde entonces en el punto neurálgico de Sant Jordi en la capital del Segrià, con miles de personas participando de la fiesta literaria del 23 de abril. Tras desechar la idea primigenia de la Paeria de trasladar este año las paradas a los Camps Elisis después de la negativa de libreros y floristerías, la avenida Francesc Macià y la rambla Ferran volverán a acoger el núcleo de la diada a pesar de las obras que desde hace meses afectan esta última vía en dirección al Pont Vell.

Sea como sea, la Paeria informó que se han autorizado un total de 44 paradas de venta de libros: 23 de librerías y sellos editoriales, repartidas entre la avenida Francesc Macià y también ante sus propios establecimientos, mientras que las otras 21 corresponden a entidades sociales, centros educativos y entidades culturales que expondrán y venderán sus propias publicaciones.

En cuanto a la venta de flores, habrá 68 paradas: 33 de floristerías en Francesc Macià y ante sus comercios, 7 de centros educativos y 28 de entidades sociales y culturales. Finalmente, un total de 91 paradas venderán productos de entidades o relacionados con la diada, como por ejemplo el Gremi de Forners y su tradicional Pa de Sant Jordi.

Francesc Macià también acogerá la parada institucional de la Paeria, así como el espectacular plató de Lleida TV, que ofrecerá una programación especial en directo desde las 14.00 horas.

Por otro lado, la Guàrdia Urbana reordenará el tráfico en la zona, con corte de la circulación en todo el Eix de Ferran desde las 7.00 a las 22.00 horas, y también de la avenida del Segre en sentido Pont Vell.