SEGRE

Caramelles, la tradición coral de Pascua

‘Cantaires’ de todas las edades salen a la calle en esta muestra de cultura popular. Localidades de toda Lleida

Guissona. Las tradicionales ‘caramelles’ del Domingo de Pascua sonaron ayer desde primera hora de la mañana por las calles y plazas de la localidad, culminando en la plaza Major para la ‘cantada’ final después de la misa. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLSERÀ

Guissona. Las tradicionales ‘caramelles’ del Domingo de Pascua sonaron ayer desde primera hora de la mañana por las calles y plazas de la localidad, culminando en la plaza Major para la ‘cantada’ final después de la misa. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLSERÀ

Publicado por
SegreLaia PedrósCARMINA MARSIÑACH
SEGARRA

Creado:

Actualizado:

En:

Guissona. Les tradicionals caramelles del Diumenge de Pasqua van sonar ahir des de primera hora del matí pels carrers i places de la localitat, culminant a la plaça Major per a la cantada final després de la missa. - AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ

Guissona. Las tradicionales ‘caramelles’ del Domingo de Pascua sonaron ayer desde primera hora de la mañana por las calles y plazas de la localidad, culminando en la plaza Major para la ‘cantada’ final después de la misa. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLSERÀ

La Seu d’Urgell. El Cor de la Germandat de Sant Sebastià va ser ahir el protagonista cantaire del Diumenge de Pasqua interpretant caramelles pel centre de la ciutat, la Catedral, la Llar Sant Josep i altres punts. - C. MARSIÑACH

La Seu d’Urgell. El Cor de la Germandat de Sant Sebastià fue ayer el protagonista ‘cantaire’ del Domingo de Pascua interpretando ‘caramelles’ por el centro de la ciudad, la Catedral, la Llar Sant Josep y otros puntos. - C. MARSIÑACH

Castellserà. L’Agrupació Coral Flors d’Urgell va sortir als carrers i places d’aquesta localitat per celebrar la 99 edició de les tradicionals caramelles, preparant ja el centenari del 2026. - RÀDIO SEU

Castellserà. La Agrupació Coral Flors d’Urgell salió a las calles y plazas de esta localidad para celebrar la 99 edición de las tradicionales ‘caramelles’, preparando ya el centenario en 2026. - RÀDIO SEU

Tàrrega. La ruta de les caramelles va arrancar a mig matí als jardins de l’Ateneu i va passar pel Pati i la plaça Major, entre altres punts, també amb balls tradicionals a càrrec dels joves de l’Esbart Albada. - LAIA PEDRÓS

Tàrrega. La ruta de las ‘caramelles’ arrancó a media mañana en los jardines del Ateneu y pasó por el Pati y la plaza Major, entre otros puntos, también con bailes tradicionales a cargo de los jóvenes del Esbart Albada. - LAIA PEDRÓS

Cervera. L’Agrupació Coral de la capital de la Segarra va complir un any més la tradició de les caramelles, en una intensa jornada matinal en què els cantaires van recórrer diversos punts del centre històric. - C. MARSIÑACH

Cervera. La Agrupació Coral de la capital de la Segarra cumplió un año más con la tradición de las ‘caramelles’, en una intensa jornada matinal en la que los ‘cantaires’ recorrieron diversos puntos del centro histórico. - C. MARSIÑACH

Agramunt. Alumnes de l’Escola Municipal de Música van acompanyar el Grup Caramellaire Aires del Sió en el recorregut musicocoral, que va culminar a la plaça de l’Església. - LAIA PEDRÓS

Agramunt. Alumnos de la Escola Municipal de Música acompañaron al Grup Caramellaire Aires del Sió en el recorrido músico-coral, que culminó en la plaza de L’Església. - LAIA PEDRÓS

Organyà. Cantaires i públic, acompanyats per la música d’acordió, van cantar caramelles pel centre històric d’aquesta localitat. - AJUNTAMENT D’ORGANYÀ

Organyà. ‘Cantaires’ y público, acompañados por la música de acordeón, cantaron ‘caramelles’ por el centro histórico de esta localidad. - AYUNTAMIENTO DE ORGANYÀ

La Fuliola. Les caramelles van sonar en aquesta població de la mà de l’Ateneu Popular, l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants Els Barrufets. - LAIA PEDRÓS

La Fuliola. Las ‘caramelles’ sonaron en esta población de la mano del Ateneu Popular, la escuela Guillem Isarn y la ‘llar d’infants’ Els Barrufets. - LAIA PEDRÓS

Castellciutat. Foto de família ahir diumenge del Grup de Caramellaires d’aquesta localitat de l’Alt Urgell, dirigit per Toni Bernadó. - MARIA BASTIDA/LÍDIA BONET/RÀDIO SEU

Castellciutat. Foto de familia ayer domingo del Grup de Caramellaires de esta localidad del Alt Urgell, dirigido por Toni Bernadó. - MARIA BASTIDA/LÍDIA BONET/RÀDIO SEU

Tras la jornada de tormentas del sábado, el sol primaveral acompañó ayer en el Domingo de Pascua y en una de las tradiciones que no pueden faltar en este día en numerosas localidades de toda Lleida, las caramelles. Estas populares y alegres canciones del Domingo de Resurrección se volvieron a escuchar por las calles y las plazas de varias localidades del Urgell. En Tàrrega, las voces de la Coral Infantil Mestre Güell volvieron a sonar llenando el centro de la ciudad de música y del tradicional color rojo. Interpretaron las canciones típicas de esta fecha manteniendo viva esta tradición tan arraigada en la ciudad. Las canciones se complementaron con bailes de la sección juvenil del Esbart Albada. De hecho, esta coral infantil, fundada en 1963 por Josep Cercós y Emília Rivera, nació con la voluntad de difundir las caramelles y se ha convertido desde entonces en un símbolo musical de Tàrrega.

En La Fuliola y Boldú también resonaron caramelles de la mano del Ateneu Popular y de la AFA de la escuela Guillem Isarn y la llar d’infants Els Barrufets. En Agramunt, los cantaires fueron el Grup Caramellaire Aires del Sió junto con la Escola Municipal de Música de la localidad. Por su parte, la Agrupació Coral Flors d’Urgell de Castellserà celebró la 99 edición de sus caramelles preparando ya el centenario de cara al año que viene.

La tradición músico-coral de la jornada se mantuvo viva también en localidades como Cervera, La Seu d’Urgell, Organyà y Guissona. Asimismo, en el Pallars Jussà estaban previstos recorridos de cantaires para celebrar la Pascua en Tremp, La Pobla de Segur, Isona y Salàs de Pallars.

El més llegit

tracking