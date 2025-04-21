Caramelles, la tradición coral de Pascua

Guissona. Las tradicionales ‘caramelles’ del Domingo de Pascua sonaron ayer desde primera hora de la mañana por las calles y plazas de la localidad, culminando en la plaza Major para la ‘cantada’ final después de la misa. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLSERÀ

Guissona. Las tradicionales ‘caramelles’ del Domingo de Pascua sonaron ayer desde primera hora de la mañana por las calles y plazas de la localidad, culminando en la plaza Major para la ‘cantada’ final después de la misa. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLSERÀ La Seu d’Urgell. El Cor de la Germandat de Sant Sebastià fue ayer el protagonista ‘cantaire’ del Domingo de Pascua interpretando ‘caramelles’ por el centro de la ciudad, la Catedral, la Llar Sant Josep y otros puntos. - C. MARSIÑACH Castellserà. La Agrupació Coral Flors d’Urgell salió a las calles y plazas de esta localidad para celebrar la 99 edición de las tradicionales ‘caramelles’, preparando ya el centenario en 2026. - RÀDIO SEU Tàrrega. La ruta de las ‘caramelles’ arrancó a media mañana en los jardines del Ateneu y pasó por el Pati y la plaza Major, entre otros puntos, también con bailes tradicionales a cargo de los jóvenes del Esbart Albada. - LAIA PEDRÓS Cervera. La Agrupació Coral de la capital de la Segarra cumplió un año más con la tradición de las ‘caramelles’, en una intensa jornada matinal en la que los ‘cantaires’ recorrieron diversos puntos del centro histórico. - C. MARSIÑACH Agramunt. Alumnos de la Escola Municipal de Música acompañaron al Grup Caramellaire Aires del Sió en el recorrido músico-coral, que culminó en la plaza de L’Església. - LAIA PEDRÓS Organyà. ‘Cantaires’ y público, acompañados por la música de acordeón, cantaron ‘caramelles’ por el centro histórico de esta localidad. - AYUNTAMIENTO DE ORGANYÀ La Fuliola. Las ‘caramelles’ sonaron en esta población de la mano del Ateneu Popular, la escuela Guillem Isarn y la ‘llar d’infants’ Els Barrufets. - LAIA PEDRÓS Castellciutat. Foto de familia ayer domingo del Grup de Caramellaires de esta localidad del Alt Urgell, dirigido por Toni Bernadó. - MARIA BASTIDA/LÍDIA BONET/RÀDIO SEU

Tras la jornada de tormentas del sábado, el sol primaveral acompañó ayer en el Domingo de Pascua y en una de las tradiciones que no pueden faltar en este día en numerosas localidades de toda Lleida, las caramelles. Estas populares y alegres canciones del Domingo de Resurrección se volvieron a escuchar por las calles y las plazas de varias localidades del Urgell. En Tàrrega, las voces de la Coral Infantil Mestre Güell volvieron a sonar llenando el centro de la ciudad de música y del tradicional color rojo. Interpretaron las canciones típicas de esta fecha manteniendo viva esta tradición tan arraigada en la ciudad. Las canciones se complementaron con bailes de la sección juvenil del Esbart Albada. De hecho, esta coral infantil, fundada en 1963 por Josep Cercós y Emília Rivera, nació con la voluntad de difundir las caramelles y se ha convertido desde entonces en un símbolo musical de Tàrrega.

En La Fuliola y Boldú también resonaron caramelles de la mano del Ateneu Popular y de la AFA de la escuela Guillem Isarn y la llar d’infants Els Barrufets. En Agramunt, los cantaires fueron el Grup Caramellaire Aires del Sió junto con la Escola Municipal de Música de la localidad. Por su parte, la Agrupació Coral Flors d’Urgell de Castellserà celebró la 99 edición de sus caramelles preparando ya el centenario de cara al año que viene.

La tradición músico-coral de la jornada se mantuvo viva también en localidades como Cervera, La Seu d’Urgell, Organyà y Guissona. Asimismo, en el Pallars Jussà estaban previstos recorridos de cantaires para celebrar la Pascua en Tremp, La Pobla de Segur, Isona y Salàs de Pallars.