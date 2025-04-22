Al buen tiempo, buena Mona

El parque de La Mitjana de Lleida fue ayer una de las ubicaciones más concurridas por familias y amigos de todas las edades para celebrar la mona y aprovechar el buen tiempo. - JRG

Montoliu de Lleida. No solo se comieron Monas durante el día de ayer y este grupo de amigos de este municipio del Segrià celebró el Lunes de Pascua con una calçotada. Tàrrega. El ayuntamiento puso a disposición de los asistentes mesas, sillas y barbacoas y, para amenizar la jornada, ofreció juegos infantiles hasta la hora de comer. Tàrrega. La capital del Urgell abre el camping municipal para celebrar el Día de la Mona desde 2017 y durante la jornada de ayer asistieron medio millar de personas. Cultura popular comestible. La Pastisseria Nicolau de Tàrrega ha dedicado este año su figura de chocolate inspirada en la cultura popular de la ciudad al Home de la Barra. Montferrer. Los vecinos de esta población del Alt Urgell celebraron ayer el tradicional Aplec de la Trobada con una comida popular que reunió a un centenar de personas.

Las comarcas leridanas celebraron ayer el Día de la Mona, una de las tradiciones más esperadas de la primavera y que representa la guinda del pastel de la Semana Santa. Cientos de personas aprovecharon el buen tiempo –las temperaturas rondaron los 20 grados durante el mediodía y la tarde– para comer sus Monas al aire libre en parques, campings, zonas de río y embalses y otros entornos rurales. Una de las ubicaciones más concurridas para celebrar la fiesta fue de nuevo el parque de La Mitjana de Lleida, que reunió a decenas de familias y cuadrillas de amigos de todas las edades en su zona de pícnic y ocio infantil. Normalmente, las mesas en la sombra suelen estar muy demandadas, pero ayer la mayoría de los asistentes optaron por disfrutar del sol desde el césped. Por otro lado, Les Basses de Alpicat, histórico lugar de encuentro para celebrar la Mona en Lleida, acogió ayer a muchas menos familias de lo que había sido habitual, ya que la Paeria prohibió un año más encender fuegos y utilizar cualquier tipo de parrilla o cámping gas para cocinar los almuerzos. Para asegurar el cumplimiento de esta medida, una patrulla de la Guàrdia Urbana informaba a lo largo del mediodía a los grupos de personas que se acercaban al recinto. “Es injusto, lamentable y ridículo”, clamaba ayer Juan Pestaña, vecino de Lleida, ante la prohibición. “Ayer (para el domingo) había unas 300 personas haciendo sus barbacoas sin ningún tipo de control. Me parece muy exagerado que prohíban a las familias traer sus propias parrillas y carbón cocinar, pues es algo que se ha hecho toda la vida”, aseguró Pestaña, que vive en Lleida desde 1966 y que celebra la Mona en Les Basses desde pequeño. Pese a las restricciones, un grupo de personas se atrevió a encender su propia parrilla mediante métodos caseros. La Paeria prevé llevar al pleno de este viernes la aprobación de la licitación para explotar y gestionar el futuro camping de Les Basses.

En el Urgell, decenas de personas llenaron ayer diferentes espacios al aire libre como el parque de la ermita de Montalbà de Preixana (que también acogía el 53 Aplec de la Sardana); el santuario de la Bovera de Guimerà; y el camping municipal de Tàrrega, que reunió a más de 500 personas. El ayuntamiento de la capital del Urgell puso a disposición de los asistentes mesas, sillas y barbacoas. Para amenizar la jornada se ofrecieron juegos infantiles. Tàrrega abre el camping para celebrar el Día de la Mona desde el 2017.