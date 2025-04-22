Los jubilados que este mes de abril cobrarán más de 140 euros extra

Publicado por SEGRE

Creado: Actualizado:

A partir de abril de 2025, miles de pensionistas españoles recibirán un incremento mensual en sus prestaciones que puede alcanzar los 143,60 euros extra. Este aumento corresponde al complemento para la reducción de la brecha de género, recientemente actualizado por el Gobierno, que beneficia a quienes perciben pensiones contributivas y han tenido hijos. La medida, diseñada para compensar el impacto que la crianza tiene en las carreras profesionales, supone un apoyo económico significativo para muchos jubilados en un contexto de creciente presión sobre los presupuestos familiares.

Esta ayuda adicional no debe confundirse con las tradicionales pagas extraordinarias de junio y diciembre. Se trata de un complemento mensual que se suma automáticamente a la pensión ordinaria para quienes cumplen los requisitos establecidos, representando una mejora sustancial en los ingresos de muchos pensionistas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gestiona esta prestación, que en muchos casos se concede sin necesidad de solicitud previa.

¿Quiénes pueden acceder al complemento por brecha de género?

El complemento está dirigido principalmente a personas beneficiarias de pensiones contributivas de jubilación (excepto jubilación parcial), incapacidad permanente o viudedad, siempre que hayan tenido uno o más hijos y que la pensión se haya generado a partir del 4 de febrero de 2021. Aunque inicialmente se concibió como una medida orientada a las mujeres -quienes tradicionalmente han visto más afectadas sus carreras profesionales por la maternidad-, también pueden acceder a ella los hombres en determinadas circunstancias.

En el caso masculino, para tener derecho a este complemento, deben demostrar que su trayectoria laboral se vio perjudicada por el nacimiento o adopción de sus hijos. Alternativamente, pueden recibir el complemento si perciben una pensión de viudedad tras el fallecimiento del otro progenitor y alguno de los hijos comunes tiene derecho a pensión de orfandad.

Para verificar si se cumple con los requisitos necesarios, los interesados pueden realizar consultas personalizadas en el portal Tu Seguridad Social, utilizando certificado digital o el sistema Cl@ve. En algunos casos específicos, puede ser necesario solicitar expresamente el reconocimiento del complemento, aunque generalmente se concede de forma automática.

Cuantía del complemento en 2025

La revalorización para este año ha establecido el importe del complemento en 35,90 euros mensuales por cada hijo o hija, hasta un máximo de cuatro. Esto significa que quienes hayan tenido cuatro o más hijos recibirán 143,60 euros adicionales cada mes, una cantidad que se suma a su pensión ordinaria sin necesidad de trámites adicionales en la mayoría de los casos.

Esta cifra representa un alivio considerable para muchos jubilados, especialmente en un contexto económico marcado por el incremento del coste de la vida. Al tratarse de un ingreso mensual regular, permite una mejor planificación financiera y contribuye a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

La medida se enmarca dentro de los compromisos del Gobierno en materia de igualdad y forma parte de las políticas orientadas a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, reconociendo simultáneamente el valor social de la crianza y cuidado de los hijos.

Origen y evolución del complemento por brecha de género

Este incentivo económico surgió como respuesta a una realidad estadística contrastada: las interrupciones o reducciones en la vida laboral relacionadas con la crianza afectan de forma desproporcionada a las trayectorias profesionales de las mujeres, lo que posteriormente se traduce en pensiones más bajas. Inicialmente existía un complemento de maternidad, pero fue reformulado en 2021 para adaptarlo tanto a la normativa europea como a las nuevas realidades sociales.

El sistema actual reconoce que, aunque tradicionalmente han sido las mujeres quienes más han sufrido las consecuencias laborales de la crianza, también existen hombres cuyas carreras se han visto afectadas por esta circunstancia. Por ello, el criterio principal no es el género sino el impacto demostrable que la paternidad o maternidad ha tenido en la vida laboral de la persona.

Desde su implementación, el complemento ha experimentado revalorizaciones anuales para mantener su poder adquisitivo, en línea con la política general de actualización de las pensiones conforme al IPC.

¿Cómo se tramita el complemento?

En la mayoría de los casos, el INSS aplica automáticamente este complemento cuando reconoce la pensión y verifica que se cumplen los requisitos necesarios. No obstante, en situaciones específicas -especialmente en el caso de los hombres que deben acreditar el perjuicio en su carrera profesional- puede ser necesario solicitarlo expresamente.

La gestión se realiza a través de las oficinas de la Seguridad Social o mediante los canales telemáticos habilitados. Es importante destacar que, una vez reconocido, el complemento se incorpora a la pensión de forma permanente y se revaloriza anualmente junto con el resto de la prestación, según los criterios establecidos por la ley.

Para facilitar el acceso a esta ayuda, la Seguridad Social ha habilitado diversos canales de información, incluyendo una sección específica en su página web donde se detallan los requisitos, documentación necesaria y procedimientos para su solicitud.