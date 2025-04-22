Las Caramelles alegran Vilanova de Bellpuig y Ribera d’Urgellet

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El domingo de Pascua las calles y plazas de numerosos municipiod leridanos se volvieron a llenar de alegría, música y buen ambiente con la celebración de las Caramelles (como ya informó ayer este diario). Vilanova de Bellpuig alcanzó con la edición que se celebró el domingo los 48 años de continuidad de esta tradición repleta de momentos con música y alegres canciones. Asimismo, otro de los puntos donde está muy arraigada esta celebración es en Ribera d’Urgellet, en el Alt Urgell, donde varias personas se acercaron ayer Lunes de Pascua para recorrer un trayecto con salida en la plaza Major y participar de la cantada de Caramelles, en la que tomaron parte una treintena de personas, además del tradicional Ball de Cintes.

Les Caramelles son canciones populares que se empezaron a cantar en los pueblos rurales en el siglo XVI para celebrar la resurrección de Jesús, y en el siglo XIX las corales adaptaron esta tradición para introducirla en las ciudades.