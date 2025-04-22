Lleida Televisió sale a la calle por Sant Jordi con una programación especial

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Lleida Televisión ofrecerá una programación especial con motivo de la festividad de Sant Jordi desde la Rambla Ferran, epicentro de la festividad en la capital del Segrià. Mariví Chacón y Judit Montoy conducirán uno especial Connecta Lleida Pirineus a partir de las 17 h con conexiones en directo por todo el territorio y entrevistas a diferentes autores en un plató instalado para la ocasión. Durante más de tres horas, diferentes corresponsales nos acercarán las actividades que se llevarán a cabo en Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Cervera, Les Borges Blanques y en la zona de los Pirineos y Vall d'Aran.

La programación especial también contará con la emisión en directo del Notícies Lleida, tanto la edición del mediodía (14.00 horas) como la de la noche (20.30 horas), presentado por Aidé Robles y Eva Cortijo. Les dos ediciones del Noticias recogerán las actividades más destacadas del día, así como las imágenes más curiosas de la fiesta por toda la provincia. Por otra parte, el Cafeïna (15.30 horas) y A Diari (21.30 horas) también se grabarán desde la Rambla Ferran para hablar con más autores de libros y algunos de los alcaldes de Lleida para que nos expliquen cómo se vive Sant Jordi desde sus localidades.