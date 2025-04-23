Detenida una ‘influencer’ por el robo de 400.000 € a un empresario mexicano en un hotel de Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a la influencer sevillana Marta Hermoso, de 35 años, y a otras tres personas por presuntamente robar 400.000 euros en joyas y dinero en efectivo a un empresario mexicano en un hotel de Madrid. El arresto se produjo el pasado 28 de septiembre tras haberse producido el presunto robo en el hotel Wellington, ubicado en el barrio de Salamanca de la capital. Los detenidos fueron puestos en libertad condicional tras prestar declaración judicial y se les imputa la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.

Las cámaras de seguridad del hotel habrían grabado a los detenidos y uno de ellos aseguró que Hermoso fue quien ideó el golpe, proponiéndoles sustraer los objetos de valor que se encontraban en la habitación del mexicano. Con todo, la defensa de la influencer mantiene que hay un error en la identificación de su clienta y afirma que no estuvo en el lugar de los hechos investigados. Su abogado, el letrado Juango Ospina, aseveró que no duda de la inocencia de su patrocinada y se mostró convencido de que los hechos se van a esclarecer.

Hermoso, de profesión estilista y diseñadora, y que formaba parte del mismo círculo social que Alejandra Rubio, Froilán de Marichalar o Alexia Rivas, también ha defendido su inocencia y ha borrado todos los perfiles que tenía en las redes sociales.