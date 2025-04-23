SEGRE gana 2.000 lectores y sigue líder indiscutible

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Estudio General de Medios (EGM) corrobora un año más el liderazgo absoluto del diario SEGRE en la demarcación leridana. Según el informe dado a conocer ayer, y que incluye los resultados de la primera oleada del 2025 correspondientes al periodo que comprende de abril de 2024 a marzo de 2025, son un total de 49.000 los lectores que optan diariamente por SEGRE para informarse, dos mil más que en la última oleada. Con estas cifras, el diario se sitúa en la quinta posición en el ránking de periódicos más leídos de Catalunya y en el puesto número 35 de toda España.

De estos 49.000 lectores que acumula SEGRE, 44.000 son de la provincia de Lleida y los 5.000 restantes, de otros puntos de España. Estas cifras suponen más que multiplicar por tres la distancia con su más directo competidor, en este caso La Vanguardia, que cuenta con 14.000 lectores en Ponent, según el mismo informe del EGM. De manera mucho más alejada y seguidos de este último rotativo, se encuentran los medios de prensa escrita El Periódico, con 7.000 lectores; El País, con 6.000; El Punt Avui, el Ara y el Regió7, con 1.000 cada uno.

Por su parte, el suplemento dominical de SEGRE, Lectura, mantiene su número de lectores a 24.000, una cifra que no ha hecho más que aumentar a lo largo del último lustro. Un año más, el Lectura repite como la publicación semanal más leída en las comarcas leridanas.

Paralelamente, el perfil de lectores de SEGRE son mayoritariamente hombres (un 62,5 %, frente a un 37,5 % de mujeres) y destacan las franjas de edad de 65 años o más (39,4 %) y de 45 a 54 años (24,7 %). Asimismo, el Estudio General de Medios señala que el estado civil de la mayoría de lectores es casado (63,2 %).

Ràdio Lleida mantiene sus 17.000 oyentes

Ràdio Lleida (Cadena SER) mantiene sus 17.000 oyentes en la demarcación, según el EGM. Por otro lado, Rac1 llega por primera vez supera el millón y su programa El món a Rac1 con Jordi Basté, consigue un récord de 774.000. Finalmente, Catalunya Ràdio sube y llega a un total de 716.000 oyentes.