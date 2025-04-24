SEGRE

Así suena la canción oficial de la fiesta mayor de Lleida

Cançó de la Festa Major de Lleida
Lluís Serrano
segre
Imatges: Jordi Echevarria

El ayuntamiento de Lleida ha presentado este jueves la canción oficial de la fiesta mayor. La intérprete es Joana Barco Alins, de 19 años, quien fue la ganadora del casting organizado por el ayuntamiento.

CONSULTA LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE LLEIDA 2025

Joana Barco hará varias actuaciones: el día de la presentación del programa, durante el pregón oficial, en e Salón de Plenos, y una actuación en uno de los escenarios de la fiesta.

La Festa Major de Lleida se celebrará del 9 al 12 de mayo.

