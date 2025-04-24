Así suena la canción oficial de la fiesta mayor de Lleida

Publicado por segre Imatges: Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha presentado este jueves la canción oficial de la fiesta mayor. La intérprete es Joana Barco Alins, de 19 años, quien fue la ganadora del casting organizado por el ayuntamiento.

Joana Barco hará varias actuaciones: el día de la presentación del programa, durante el pregón oficial, en e Salón de Plenos, y una actuación en uno de los escenarios de la fiesta.

La Festa Major de Lleida se celebrará del 9 al 12 de mayo.