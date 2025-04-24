Lola Índigo cancela su concierto en el RCDE Stadium

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La cantante granadina Lola Índigo, conocida por sus temas Ya no quiero ná o La Niña de la Escuela, ha cancelado el concierto que había anunciado en Cornellà de Llobregat previsto para el sábado 12 de julio. En un comunicado, la promotora GTS Management, encargada de la comunicación de la artista, dijo haber suspendido la actuación con “gran perplejidad” tras la polémica por el permiso que debía conceder el ayuntamiento de Cornellà. El consistorio afirmó que desde el primer momento había advertido a la promotora de que era inviable programar el concierto el 12 de julio porque el mismo mes también actúa Robbie Williams, y recordó que hay un acuerdo con el RCD Espanyol y el vecindario para no realizar más de un macroconcierto al mes. A su respuesta la promotora dijo que “semanas antes” de anunciar el concierto había cerrado un acuerdo de cesión del estadio y reconoció que nadie les informó sobre esa limitación. La promotora detalló que el ayuntamiento ofreció adelantar el concierto en junio. Una propuesta que Lola Índigo rechazó porque no era “viable” por los plazos de producción de la cantante y su equipo, que devolverán el dinero a las 20.000 personas que ya compraron entradas.