Mejora de las cubiertas de la Seu Vella

Los trabajos de rehabilitación de las dos cubiertas del claustro de la Seu Vella que quedaban por reparar, la contigua al edificio de la antigua Canonja y la de la Porta dels Apòstols, arracaron ayer, en plena diada de Sant Jordi. Precisamente, justo delante de este punto se podía observar ayer el montaje de las grúas, necesaria para ejecutar la obra. Este proyecto fue adjudicado a finales de febrero a la empresa barcelonesa Urcotex Inmobiliaria por un importe de 654.743 euros, financiados por la dirección general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del ministerio de Cultura. Los trabajos fueron licitados inicialmente en 2022, pero el concurso quedó desierto, de modo que hubo que volver a convocarlo. Por este motivo, esta actuación llega dos años más tarde de lo previsto.

El director del consorcio del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, indicó que los trabajos tienen un plazo de ejecución de unos seis meses y que comportarán algunos cambios para los visitantes al conjunto monumental. La entrada a la recepción se mantiene en el mismo lugar, pero para acceder al interior del monumento se deberá entrar por una puerta situada al fondo de edificio de la Canonja, que da prácticamente al Portal Major. Asimismo, la Porta dels Apòstols estará cerrada durante las obras y se habilitará un túnel bajo los andamios para acceder a la entrada que permite subir al campanario.

Las obras tampoco permitirán celebrar la actividad Nits de lluna plena al clàustre, pero a partir del mes que viene se programará la misma actividad, pero en otra ubicación: la terraza del Castell del Rei.

La restauración de estas dos cubiertas, que en realidad corresponden a la primera fase del proyecto, completan las actuaciones previstas en este punto del monumento. Entre finales de 2019 y el primer trimestre de 2021 se efectuaron los trabajos de la segunda fase, que abordaron la permeabilización y protección para la correcta evacuación de las aguas pluviales en la cubierta contigua al edificio de la antigua catedral y en la del mirador abierto a la ciudad. En ese caso, fueron financiadas por la Generalitat con 650.000 euros y coincidieron en el tiempo con la restauración del campanario y la fachada de la Porta dels Apòstols, lo que supuso una inversión total de 1,6 millones.