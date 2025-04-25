Alumnos del Guindàvols muestran sus diseños

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Moda del Institut Guindàvols de Lleida presentó ayer por la tarde, en la plaza Ricard Viñes de la ciudad, sus últimas colecciones en un desfile de ropa. El espacio se llenó de público de todas las edades y los asistentes pudieron ver los diferentes diseños creados por los alumnos y alumnas de los Ciclos Formativos de Grado Medio de Confección y Moda, así como de Grado Superior de Patronaje y Moda y de Vestuario de Espectáculos. Entre la gran variedad de propuestas presentadas, destacaron prendas elaboradas con material tejano, pelo sintético, una blusa creada a partir de corbatas, corpiños de diversos colores, y faldas de todo tipo de estilos y texturas.

El Institut Guindàvols organiza un desfile de moda todos los años con el objetivo de exhibir los trabajos del alumnado.