La Coral Càrmina, colofón del De Llum i Tenebres

El primer festival de música espiritual de les Terres de Lleida, De Llum i Tenebres –impulsado por la Fundació Horitzons 2050–, concluyó anoche con el concierto de la Coral Càrmina en la iglesia de Sant Llorenç de la capital del Segrià. Esta formación barcelonesa, dirigida por Daniel Mestre, interpretó La Missa de Glòria, una composición poco conocida del músico de El Vendrell Pau Casals. Se trata de la segunda vez que esta obra se presenta en directo para el gran público, tras el concierto que protagonizó la Coral Càrmina el año pasado en Vilafranca del Penedès.

El ciclo De Llum i Tenebres ha incluido un total de siete conciertos entre marzo y abril, con intérpretes de primer nivel como la Camerata Granados, el Cor de Cambra de l’Auditori, la Orquestra Simfònica del Vallès o el Ensemble Cristóbal de Morales. También fue escenario del debut del Cor de Cambra del Orfeó Lleidatà. Por otro lado, en el marco del festival, también actuaron el organista titular de la catedral de Palma de Mallorca, Bartomeu Mut; el pianista Roger Illa; y el organista de la catedral leridana, Miquel González.