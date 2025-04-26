‘Mariposas Negras’ inaugura la segunda edición del Festival PLA

La actriz de Juneda Marta Pérez, durante su intervención. - FESTIVAL DE CINE RURAL DE JUNEDA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Teatre Foment de Juneda acogió ayer la inauguración oficial de la segunda edición del PLA, Festival de Cine Rural de Juneda, que hasta mañana domingo llenará el municipio de diversas actividades. El acto, presentado por la actriz junedana Marta Pérez, contó con la participación del director del festival, Joan López Alonso, la concejala de Cultura, Juventud, Igualdad y Participación Ciudadana e Información del ayuntamiento, Aina Camí, y la actuación de la compositora, guitarrista y cantante de Renaldo & Clara, Clara Viñals.

En su inauguración, Marta Pérez defendió la importancia del cine rural. “Una de las formas más emocionantes de capturar historias, personajes y singularidades de las zonas rurales es el cine. El cine ayuda a preservar nuestra memoria y la de tantos otros pueblos de todo el mundo que, sin él, tendrían algo más difícil hacerse oír”, aseguró la actriz.

Joan López incidió en que “es trabajo de todos no naturalizar la centralización de la cultura y que, como hoy, seguimos batallando con pequeños actos de resistencia como éste. Y se batalla organizando pero, sobre todo, asistiendo”.

La última ganadora del premio Goya a mejor película de animación, Mariposas Negras, cerró el acto de inauguración, que reunió a más de 200 espectadores.