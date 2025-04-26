Toque leridano en ‘Todo lo que no sé’

La actriz leridana Marta Romero es la “jefa” de la protagonista de Todo lo que no sé, film que ayer se estrenó en los cines y que en Lleida se puede ver en Screenbox. La cinta es la ópera prima de la cineasta Ana Lambarri, que debuta en el largometraje con un reparto que encabeza Susana Abaitua, que interpreta a Laura. “Yo interpreto a Miren, que es la jefa de la protagonista, y que la comprende y entiende en el momento vital en el que se encuentra y la que la apoya”, explica Romero a SEGRE. En palabras de su directora, se trata de la historia sobre una mujer de 35 años “buscando su sitio, aprendiendo a ser egoísta, para defender su derecho a descubrir quién es. Una historia sobre aprender a darse permiso a uno mismo para fallar, levantarse e intentarlo de nuevo”. Para Romero, la cinta habla del “buen egoísmo” y “de lo que realmente se quiere”. Además, destaca que “es una película diferente” y que Screenbox es la sala “perfecta” para que se proyecte al ser una cinta de autor. “Es muy honesta y real, como si miraras por un agujerito o te abrieran la puerta de casa, y hay otros aspectos maravillos como la calidad interpretativa, la fotografía y el ritmo”, señala Romero. “Hay quien me ha comentado que mi personaje da un respiro a la angustia que puede sufrir la protagonista”, añade. También quiso destacar el compromiso de la directora con los actores. “Ha contado conmigo después de participar en dos de los tres cortos de su trilogía 16, 26 y 36 y esto es muy difícil, por lo que es de agradecer”, señala.

La película, que se estrenó el pasado mes de marzo en la sección oficial del Festival de Málaga, también cuenta con Ane Gabarain, Andrés Lima, Francesco Carril, Natalia Huarte, Stéphanie Magnin e Iñaki Ardanaz (en la imagen de la derecha junto a Marta Romero).

No es, ni mucho menos, el único proyecto de actualidad de la intérprete leridana, que ahora reside en Madrid. Aparece en uno de los capítulos de la serie A muerte, de Dani de la Orden, en AppleTV, junto con Leticia Dolera, Berto Romero y Verónica Echegui, y dentro de un mes se estrenará un documental en Amazon Internacional en el que también participa, así como en la serie La Agencia, de Telecinco, junto a Belén Rueda, entre otros. En el cine, se la podrá ver en Las locas del obelisco, de Pablo Moreno, y en una obra de teatro en Madrid. Tras las cámaras, ha creado la serie Vaciado (Tot el que deixem en catalán) y ha coescrito la película Mientras sea verano.

“He hecho carrera fuera porque es donde me ofrecieron trabajo”

Nacida en Barcelona pero criada en Lleida desde los primeros meses de edad, Marta Romero estudió en el Aula de Teatre. “He hecho carrera fuera porque es donde me ofrecieron trabajo, pero me encanta todo lo que tenga que ver con Lleida, es mi casa”, destaca. Con más de 25 años de carrera, ha trabajado en decenas de proyectos de cine, teatro y televisión y en series destacadas como El cor de la ciutat o Gran Nord, de TV3; Gran Reserva, de TVE, y La que se avecina, de Telecinco.