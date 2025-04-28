Más de 3.000 asistentes al Mil Maneres de Alcoletge

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La sexta edición del Festival Maneres de Alcoletge clausuró ayer con el espectáculo H de La Corcoles tres días intesos de actividad escénica con más de 3.000 asistentes y más de 1.400 entradas vendidas. Bajo el lema Mil Maneres de Somniar, el certamen comenzó el pasado miércoles y acogió varias propuestas como los espectáculos itinerantes de Sidral Brass Band con Red Wine Cabaret y Ramiro Vergaz con White Bottom. Los espectadores también pudieron disfrutar de las instalaciones interactivas de Toc de Fusta con Els amics d’en Crusó y el concierto de La Niña Paracaídas. El festival también acogió Un vestit nou per a l’emperador de La Pera Llimonera Teatre y 361 grados de Proyecto Tránsito. La organización del Mil Maneres destacó que la accesibilidad del festival se ha reforzado en esta edición.