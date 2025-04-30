El Cirque du Soleil a una hora de Lleida: hoy se ponen en venta las entradas para 'Ovo' en la Tarraco Arena

Publicado por segre Creado: Actualizado:

'Ovo', el aclamado espectáculo del Cirque du Soleil creado hace 15 años, hará parada en la Tarraco Arena de Tarragona con una versión completamente renovada. El montaje, que toma su nombre de la palabra portuguesa para 'huevo', llevará a su mágica colonia de insectos formada por 53 acróbatas y músicos a la capital tarraconense en cuatro únicas funciones, del 18 al 21 de diciembre. Les entradas ya han salido en venta este miércoles para todos los espectadores que quieran disfrutar de esta experiencia circense de alto nivel.

Después de haber conquistado la audiencia de más de 40 países por todo el mundo, esta producción emblemática continúa su gira internacional por Norteamérica y Europa, y ha escogido Tarragona como uno de sus destinos destacados. A pesar de mantener a los mismos personajes que han cautivado al público durante años, esta nueva versión presenta una escenografía totalmente renovada, acrobacias inéditas, vestuario reinventado y nuevas composiciones musicales. Entre las atracciones más espectaculares destacan los grillos que saltan en trampolines y las arañas que hacen contorsiones en una telaraña, creando un universo fascinante de insectos gigantes que cobran vida delante de los ojos del espectador.

Una renovación completa de un clásico del Cirque du Soleil

Esta nueva versión de "Ovo" representa una apuesta decidida del Cirque du Soleil para actualizar sus espectáculos más emblemáticos sin perder la esencia que los ha hecho famosos por todo el mundo. El espectáculo invita a los espectadores a sumergirse en un microcosmos habitado por insectos, donde cada personaje tiene su propia personalidad y características. Desde su estreno original hace quince años, "Ovo" se ha consolidado como uno de los montajes más populares de la compañía canadiense, conocida por su capacidad de combinar acrobacias de alto nivel técnico con narrativas cautivadoras.

El montaje cuenta con un reparto internacional de artistas de élite provenientes de varios países, todos ellos especialistas en diferentes disciplinas circenses. La combinación de talentos proporciona una experiencia visual y sensorial que mezcla con maestría los elementos tradicionales del circo con innovaciones artísticas y tecnológicas características del sello Cirque du Soleil. Cada función requiere una preparación meticulosa, tanto de los acróbatas como del equipo técnico, para garantizar que todos los elementos funcionen a la perfección.

¿Cómo adquirir entradas para el espectáculo?

Los entradas para las cuatro funciones programadas en la Tarraco Arena (del 18 al 21 de diciembre) ya están disponibles a través de la página web oficial del Cirque du Soleil y otras plataformas autorizadas de venta de entradas. Los precios varían según la ubicación y la fecha escogida, con varias opciones para adaptarse a diferentes presupuestos. También se ofrecen paquetes especiales para grupos y experiencias VIP que incluyen acceso a zonas exclusivas y encuentros con los artistas después del espectáculo.

Vista la expectación que genera siempre la presencia del Cirque du Soleil y el número limitado de funciones previstas, los organizadores recomiendan adquirir las entradas con tiempo.