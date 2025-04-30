El pueblo del Urgell que viaja al pasado en un encuentro medieval único

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Ciutadilla se prepara para dar la bienvenida al mes de mayo con una propuesta cultural que cada año gana a más adeptos. Del 2 al 4 de mayo, este pequeño municipio del Urgell se transformará completamente para revivir el esplendor de la época medieval con cambios significativos tanto en los espectáculos como en las actividades programadas.

La 23.º Trobada Medieval presenta este año varias novedades que la hacen especialmente atractiva. Por primera vez, el acontecimiento empezará el viernes por la noche con una ceremonia de inauguración que incluirá un concierto y una espectacular subida de antorchas hasta el castillo, creando una estampa única en la cual promete convertirse una de las imágenes más emblemáticas de esta edición.

"Hemos querido renovarnos y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes", explican los organizadores, que han trabajado durante meses para diseñar un programa que combina tradición con innovación. La participación de varios grupos de recreación histórica garantiza la autenticidad de las escenas que se representarán durante los tres días de fiesta.

Actividades para todos los públicos y novedades destacadas

El sábado llega cargado de actividades para todos los gustos. Los amantes de la historia podrán disfrutar del taller de escritura antigua, mientras que en el espacio de Casa Valls se recrearán escenas de la vida cotidiana medieval con gran detalle y rigor histórico.

Los más pequeños encontrarán este año una novedad destacada: un taller de grabado y estampado que se suma a la ya tradicional y siempre exitoso paseo con poney por el recinto ferial. Los títeres, el concurso de cocina medieval, las danzas de época, las degustaciones de brebajes tradicionales y los talleres de tiro con arco completarán una jornada llena de experiencias sensoriales.

El momento álgido del sábado será, sin duda, el espectacular asedio al castillo, "el acto que aglutina más público", según destacan los organizadores. Esta recreación bélica, donde los arqueros tienen un papel protagonista, transporta a los espectadores a las luchas medievales con una puesta en escena impresionante.

Un domingo de clausura con desfiles solemnes

La jornada dominical empezará con energía gracias al torneo de tiro con arco y un taller de circo que atraerá la atención tanto de pequeños como de grandes. Les recreaciones en Casa Valls se repetirán para aquellos que no hayan podido disfrutar de ellas el día anterior.

Los espectáculos de magia y los pasacalles por la feria de artesanos, donde se podrán adquirir productos gastronómicos y artesanales de proximidad, darán vida a las calles empedradas de la villa. Como preludio de la comida medieval, tendrá lugar el desfile solemne de los Hospitalers de Ciutadilla, uno de los momentos más esperados y fotogénicos de todo el encuentro.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la posibilidad de visitar un auténtico campamento de época, donde los visitantes podrán observar de primera mano cómo era la vida de los soldados y la población en tiempos medievales.

Ciutadilla, un tesoro monumental por descubrir

Más allá de la Trobada Medieval, Ciutadilla ofrece un conjunto monumental excepcional que merece una visita pausada. El Castillo de Ciutadilla, declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 1949, es una imponente fortaleza del siglo XI que fue reconstruida y transformada en palacio residencial a finales del siglo XVI.

Destaca especialmente su torre del homenaje de siete plantas, con ventanales renacentistas con influencias góticas. Desde esta torre se puede contemplar una magnífica panorámica de toda la comarca. El castillo se puede visitar los domingos de 11 a 13 horas, o concertando visita previa.

La Iglesia parroquial de Sant Miquel, situada al pie del castillo, es otro monumento destacable. Aunque el edificio actual fecha del siglo XVII, existen documentos del año 1165 que ya hablan de una primitiva iglesia dedicada a Santa Maria. En el interior se puede admirar un sarcófago gótico con estatua yacente del siglo XVI que pertenecía a la familia de los Guimerà.

Otros lugares de interés son la Ermita de Sant Roc, situada a 3 kilómetros del núcleo urbano; varias casas solariegas del siglo XVII como casa Maimó, casa Freixador y especialmente casa Valls; y el Convento del Roser, fundado el año 1582 por Gispert de Guimerà, de estilo renacentista con elementos de gótico tardío.

Patrimonio industrial: los molinos del río Corb

El patrimonio industrial de Ciutadilla también merece atención. A finales del siglo XIX, la villa contaba con varios molinos que aprovechaban la fuerza del agua del río Corb. Entre los más destacados está el molino del convento (siglo XVI), el molino del señor (que funcionó hasta 1935) y el molino del Valls (activo hasta 1962), este último en proceso de recuperación por parte del Ayuntamiento para hacerlo visitable.

La Trobada Medieval de Ciutadilla se ha consolidado como una cita ineludible para los amantes de la historia y las tradiciones, ofreciendo una oportunidad única para descubrir este magnífico conjunto patrimonial en un ambiente festivo y didáctico que transporta a los visitantes en una época fascinante.