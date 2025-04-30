Tomàs Molina: “El equilibrio entre informar y hacer política no es tan sencillo”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El periodista y meteorólogo Tomàs Molina aseguró ayer que “el equilibrio entre comunicar y hacer política no es tan sencillo como podría parecer”. Así lo dijo en la ponencia Temps de notícies, con la se cerró la segunda jornada de la Setmana de la Comunicació de la UdL. Molina, que fue candidato por ERC a las europeas, reivindicó el valor de la comunicación y reconoció la dificultad de mantener la objetividad a la hora de transmitir la información meteorológica. “Mi trabajo no consiste en enseñar sino en dar información sobre meteorología que se entienda”, destacó. La jornada comenzó con la participación de la tiktoker deportiva Iris Miquel, que aseguró que “por el hecho de ser mujeres a veces no se toma en serio”. Durante su ponencia De TikTok a l’estadi, puso sobre la mesa las dificultades que ha encontrado para hacerse un lugar en el mundo del periodismo deportivo. Entre sesión y sesión, se organizó una merienda gracias al patrocinio del supermercado Plusfresc. Las jornadas comenzaron el lunes con Joan Salvat, Eduard Sanjuán y Carles Solà, directores del programa 30 minuts que, pese al apagón generalizado, pudieron hacer su conferencia, y acabarán su 32 edición hoy con el periodista Emilio Domènech y el humorista Joel Díaz.