Las marionetas ya cobran vida

‘Windhorses’, de la compañía alemana Pantao, se escenificó por primera vez en la península y lo hizo en la plaza de La Llotja de Lleida. - GERARD HOYAS

LAIA BERENGUER LUMBIERRES

Familias con niños y niñas de todas las edades aprovecharon el festivo de ayer para asistir a la inauguración de la 36ª edición de la Fira de Titelles de Lleida, que tuvo lugar a media tarde en la plaza de La Llotja. Las gradas se llenaron de público para ver la propuesta Windhorses, una producción alemana de la compañía Pantao, que se estrenó en la península durante la cita de ayer. Este espectáculo mudo consiste en tres caballos ‘voladores’ que emiten sonidos e interactúan con el público. Windhorses se ha programado también esta tarde (19.00 horas) y mañana (19.15 horas) en el Turó de la Seu Vella. Además, el domingo (18.00 horas), se podrá disfrutar en formato itinerante desde la plaza de la Catedral. Justo después, comenzaba la segunda y última propuesta de la jornada ya dentro del Teatre de La Llotja, Pescador, del grupo chileno Silencio Blanco, que también se escenificaba por primera vez en España. Hasta el domingo, la Fira de Titelles, organizada por el Centre de Titelles de Lleida, ha programado una treintena de obras de 28 compañías para pequeños y mayores.

“Queremos que los espectáculos puedan ser disfrutados tanto por los espectadores –quienes, tras casi 36 años de ediciones, han adquirido mucho criterio– como por los profesionales, ya que este año acogeremos programadores de hasta 21 países”, aseguró Oriol Ferre, codirector de la Fira.

Balaguer será el domingo escenario de dos propuestas

La Fira de Titelles de Lleida visita el domingo Balaguer y ha programado dos espectáculos en la sala La Mercantil a las 18.00. El primero, titulado Alex&Barti de la compañía Alex Mihailovski, tendrá lugar en el patio del equipamiento. Después, la compañía canadiense La ruée vers l’or presentará Rumores Árticos. La entrada para ambas propuestas cuesta 6 € y se puede adquirir en salamercantil.cat.