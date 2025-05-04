Los jóvenes se lanzan a la lectura gracias a TikTok y otras redes sociales

La zaragozana Andrea Izquierdo, @andrearowling en red social, supera a los 100.000 seguidores y es una de las caras más reconocidas.EFE

Para desmentir el tópico que los jóvenes no leen, sólo hay que echar una ojeada a TikTok. A través de vídeos cortos y espontáneos, miles de adolescentes comparten sus lecturas, recomiendan libros y hablan con pasión sobre personajes y tramas. Este movimiento, conocido como BookTok, ha revolucionado la manera como las nuevas generaciones se acercan a la lectura, demostrando que los libros siguen teniendo un sitio central, incluso en la era digital.

Figuras como Andrea Izquierdo, conocida como @andrearowling, o Patricia García, @LittleRedRead, son referentes de esta tendencia. Con centenares de miles de seguidores, sus recomendaciones llegan a adolescentes y también a adultos, demostrando que la pasión por los libros no tiene edad. Con autenticidad y un lenguaje próximo, estas creadoras conectan con el público y rompen barreras entre la literatura y los formatos digitales.

Según datos del Barómetro de Hábitos de Lectura del 2023, el 75,3% de los jóvenes de entre 14 y 24 años afirman leer en su tiempo libre. Además, en el 2024 se vendieron más de 77 millones de ejemplares en España, una cifra que consolida este "boom" lector. "En los días del libro, la mayoría de las colas son de jóvenes", asegura Andrea.

A pesar del éxito, también hay sombras: la presión para leer rápido, la ansiedad para estar al día o la competición para tener más libros pueden afectar negativamente. A pesar de eso, las voces de referencia insisten en que la clave es mantener la autenticidad y la pasión por la lectura. Como dice Patricia, "leer rápido o lento no cambia la experiencia lectora".

Así pues, la lectura no ha desaparecido: simplemente se ha transformado. Hoy, los libros también se descubren en vídeos de 60 segundos, pero siguen despertando emociones profundas. En Lleida, como por todas partes, cada vez son más los jóvenes que leen por placer y comparten esta pasión con una nueva ve y uno nuevo formado.