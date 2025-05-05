El festival Gargar tiene mucha cuerda

El grafitero francés Twopy, autor de piezas emblemáticas de arte callejero, trabaja en un mural. - ANA REQUENA

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Penelles cerró ayer el décimo aniversario del Gargar, el festival de murales y de arte rural, con un balance “muy positivo”.

Tanto el alcalde, Eloi Bergós, como Maria del Mar López-Pinto, de Binomic, la compañía especializada en eventos culturales que gestiona el certamen, destacaron que “hacer un festival de cuatro días era un gran reto que hemos superado con nota”.

En este sentido, Bergós aseguró que “cada día hemos recibido muchísimos visitantes” mientras que López-Pinto indicó que “hemos podido hacer actividades de mucha calidad y muy variadas” a la vez que apuntó que “el tiempo nos ha acompañado”.

Para los organizadores del festival, “el Gargar ha demostrado que está vivo, sano y totalmente consolidado”.

Tanto Bergós como López-Pinto anunciaron que ya han empiezado a trabajar en la undécima edición del festival.

El alcalde de Penelles también quiso mostrar su agradecimiento a los 140 voluntarios que han participado en el desarrollo del Gargar, que suponen casi un tercio de la población ya que se trata de un municipio de 450 habitantes.

Está previsto que en las próximas semanas y meses Penelles se siga beneficiando de la décima edición del Gargar con visitantes que quieran disfrutar en directo de la observación de los nuevos murales que han confeccionado a lo largo del fin de semana una decena de artistas como Zeso WF, Luisa Estrada, Twopy, Smile, Musa, Harry Bones, Miiquel Wert, Eslicer, Jotalo y Egeacrea así como Ermengol y la Associació Alba con Va!deFusta.

Aparte de la vertiente artística, el Gargar ofreció del jueves al domingo un vermut musical en el que actuó Miqui Puig, un tardeo con la ambientación musical a cargo de Enric Font y otras experiencias como actuaciones de jazz itinerante y de reggae con Ponent Roots.

La programación de esta décima edición del festival de murales y arte rural incluyó espacios dedicados al humor con el Gargar Comedy, cuyas actuacviones corrieron a cargo de Alba Segarra, Godai Garcia, Oye Sheman y Andrea Farina.

Los organizadores también incluyeron una oferta de numerosos talleres artísticos, todos los cuales llenaron las plazas disponibles.

Por otro lado, y ya en el apartado expositivo, durante el certamen se pudo visitar también la muestra Quadern d’artista del colectivo El Cuaderno Negro, que estuvo ubicada en la iglesia vieja, así como la instalación inmersiva 80s 90s But Goodies, a cargo de Zeso WF y de Binomic en la Sala B, el original espacio de exposiciones de esta localidad del Urgell.

En la jornada de ayer no faltaron los tractores antiguos en el marco de la Fira del Món Rural.