Hacienda inicia este martes las declaraciones telefónicas de la Renta

La Agencia Tributaria pone en marcha este martes, 6 de mayo, el servicio de atención telefónica para la confección y presentación de las declaraciones de la Renta correspondientes al ejercicio 2024. Esta modalidad, conocida como 'Plan Le Llamamos', estará operativa hasta el próximo 30 de junio, de acuerdo con el calendario oficial establecido por Hacienda para la actual campaña fiscal.

Los contribuyentes ya pueden solicitar cita para este servicio telefónico desde el pasado 29 de abril, aunque las últimas reservas se admitirán hasta el 27 de junio. Esta vía se suma a la presentación por internet, disponible desde el 2 de abril, que continuará abierta hasta el 30 de junio de 2025. Un dato importante a tener en cuenta es que, para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria, el plazo concluirá antes: el 25 de junio.

Desde el organismo tributario destacan que, hasta el viernes 25 de abril, se han presentado 6 millones de declaraciones, lo que representa un descenso del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior. De este total, aproximadamente 4,9 millones corresponden a solicitudes de devolución (un 4,2% menos), habiéndose abonado ya 3,4 millones por un importe de 2.380 millones de euros, cifra que supone un incremento del 4,7% en comparación con 2023.

Calendario completo de la Campaña de la Renta 2024

El despliegue completo de la Campaña de la Renta 2024 se desarrollará en varias fases. Tras la apertura del plazo para la presentación telemática el 2 de abril, y la habilitación del servicio telefónico este 6 de mayo, el siguiente hito será la atención presencial en oficinas, que comenzará el 2 de junio y se extenderá hasta el 30 de junio. Los interesados en esta modalidad podrán solicitar cita previa desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio.

En términos globales, Hacienda prevé un importante incremento en su recaudación durante esta campaña. Según las proyecciones oficiales, la Agencia Tributaria espera ingresar 19.093 millones de euros, lo que supondría un 13,3% más que en el ejercicio anterior. Paralelamente, el organismo contempla devolver a los contribuyentes 14.908 millones de euros, cifra que refleja un aumento del 9,6% respecto a la campaña precedente.

Novedades en la asistencia al contribuyente

Una de las principales novedades de este año es la ampliación de los límites económicos para acceder a los servicios de asistencia personalizada. Así, se eleva a 80.000 euros brutos el umbral de rendimientos del trabajo (anteriormente era inferior) y a 20.000 euros el de capital mobiliario. Según explica la Agencia Tributaria, esta modificación responde a la necesidad de «adecuar el perfil de asistencia a la evolución al alza de estos rendimientos a lo largo de los años».

Además, se ha mejorado el plan piloto de videoasistencia iniciado el año pasado en pequeñas localidades. Para la campaña actual, este servicio se extenderá a todos los contribuyentes con domicilio fiscal en las poblaciones seleccionadas, siempre que cumplan con el perfil general de asistencia personalizada, eliminando la restricción anterior que lo limitaba a mayores de 65 años.

El plan de videoasistencia para zonas rurales

El plan especial de videoasistencia arranca también este 6 de mayo y abarcará a ciudadanos de 90 municipios, dando cobertura a residentes de 13 poblaciones adicionales, hasta alcanzar un total de 103 localidades beneficiarias. Para la selección de estos municipios, que estarán detallados en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, se ha tomado como criterio principal que sean poblaciones de menos de 3.000 habitantes y que no dispongan de un centro de la AEAT, comunidades autónomas o ayuntamiento que ofrezca servicio de asistencia durante la campaña.

Gracias a la colaboración de los ayuntamientos, que proporcionan los medios técnicos necesarios, los ciudadanos que reserven cita serán atendidos por personal de la Agencia Tributaria mediante videoasistencia. De esta forma, recibirán la misma atención personalizada que cualquier otro contribuyente, pero sin necesidad de desplazarse hasta oficinas distantes, utilizando las instalaciones habilitadas por su consistorio local.

¿Qué documentación necesito para hacer la declaración por teléfono?

Para utilizar el servicio de confección telefónica de la declaración, los contribuyentes deben tener preparada cierta documentación básica. Entre ella se incluye el DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar, los datos fiscales que la Agencia Tributaria pone a disposición (accesibles a través de la web, la app o solicitándolos previamente), así como justificantes de ingresos y gastos deducibles o información sobre inmuebles que puedan afectar a la declaración.

Aunque el funcionario de Hacienda guiará al contribuyente durante la llamada, tener esta documentación a mano agilizará notablemente el proceso. Una vez confeccionada la declaración, el borrador se remitirá al contribuyente para su revisión y, tras su aprobación, se procederá a la presentación oficial mediante un sistema de firma no avanzada.

¿Cuáles son las principales deducciones a tener en cuenta este año?

Entre las deducciones más relevantes para esta campaña destacan las relacionadas con la vivienda habitual (especialmente para adquisiciones anteriores a 2013), las aportaciones a planes de pensiones (con límites que varían según las circunstancias personales), donaciones a entidades sin ánimo de lucro, inversiones en empresas de nueva creación y diversas deducciones autonómicas que varían según la comunidad de residencia del contribuyente.

La Agencia Tributaria recomienda revisar cuidadosamente todas las posibles deducciones aplicables a cada caso particular, ya que podrían suponer un ahorro significativo en la cuota final a pagar o un incremento en la cantidad a devolver.