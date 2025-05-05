La moneda de 25 pesetas que vale 1 millón de euros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El 28 de febrero de 2002 marcó el final de una era monetaria en España. Ese día fue el último en que los españoles pudieron utilizar las pesetas como medio de pago oficial, dando paso al euro como moneda única en toda la Unión Europea. Muchas monedas quedaron olvidadas en cajones, ya fuera por nostalgia o por la esperanza de que algún día aumentaran su valor en el mercado numismático.

Esta apuesta por guardar pesetas ha resultado ser muy acertada para algunos afortunados, especialmente si entre sus monedas se encuentra alguna pieza singular. Según explicó Jesús Vico, reconocido experto en coleccionismo numismático, "hay varios detalles que hacen que suba el precio de una moneda, y uno de ellos podría ser que hayan sido acuñadas con algún defecto o tara y que por eso no se hayan puesto en circulación".

Este es precisamente el caso de una moneda del año 1990, acuñada con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que actualmente se ofrece en eBay por la asombrosa cifra de 1.000.000 de euros. El vendedor indica estar dispuesto a considerar una "mejor oferta", pero el precio base ya refleja la extraordinaria rareza de esta pieza.

Características de la moneda de 25 pesetas valorada en un millón de euros

Lo que hace única a esta moneda de 25 pesetas (equivalente a 5 duros en la jerga popular) es su color plateado, que contrasta radicalmente con el dorado característico de estas piezas. El usuario de eBay 'pauces2013', quien cuenta con una valoración del 100% de votos positivos, explica que se trata de un "fallo o prueba" en el proceso de acuñación y que la adquirió directamente del banco.

Un detalle fundamental que incrementa su valor es que la moneda nunca ha circulado, conservándose en estado perfecto. Esta circunstancia, sumada a su rareza cromática, ha despertado un notable interés entre los coleccionistas, como demuestra el elevado número de visitas que ha recibido el anuncio: 93 en las últimas 24 horas.

El diseño de esta peculiar moneda fue obra del grabador Luis José Díaz Salas. En su anverso presenta la figura de un lanzador de disco junto a la inscripción 'España' y el año '1990'. En el reverso aparece el valor de 25 pesetas junto al logotipo oficial de los Juegos Olímpicos y la inscripción 'Barcelona 92', acompañada de la letra 'M' como homenaje a Madrid, sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

El valor de las monedas en el mercado numismático

Para determinar si una moneda puede alcanzar valores significativos en el mercado, los expertos consideran diversos factores. La rareza es uno de los principales, que viene determinada por el número de ejemplares emitidos y las condiciones particulares de cada pieza. En este sentido, las monedas con errores de acuñación, como la que nos ocupa, suelen ser las más codiciadas por los coleccionistas.

El estado de conservación es otro elemento crucial. Las monedas que no han estado en circulación y mantienen su brillo original (conocidas como "flor de cuño") alcanzan cotizaciones mucho más elevadas que aquellas que muestran signos de desgaste.

También influye notablemente el motivo por el que fueron acuñadas. Las monedas conmemorativas, como las de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o las dedicadas a acontecimientos de la Casa Real, como las de la Princesa Leonor, suelen tener un valor añadido para los coleccionistas.

¿Cómo identificar si tienes una moneda valiosa?

Si sospechas que puedes tener alguna moneda de valor entre tus antiguas pesetas, los expertos recomiendan fijarse en:

Año de acuñación: Algunas fechas son más raras que otras.

Errores visibles: Como la moneda plateada que debería ser dorada.

Tiradas limitadas: Ediciones especiales o conmemorativas con poca distribución.

Estado de conservación: Cuanto mejor conservada, mayor valor.

Características especiales: Como la presencia del agujero central en las monedas de 25 pesetas.

Las monedas más buscadas por los coleccionistas

Además de la excepcional moneda plateada de 25 pesetas, existen otras piezas que los coleccionistas buscan con especial interés:

Las monedas de 100 pesetas de 1966 con la figura de Franco, especialmente las de los primeros años.

Los duros de plata del siglo XIX y principios del XX.

Las monedas de la Primera y Segunda República.