Una asociación de Lleida solicita ayuda para editar un libro sobre uno de los primeros manuscritos en catalán

Dos miembros de la Asociación de Amigos del Valle de Caboet, Mercè Casanova y Montserrat Riu, mirando una reproducción de los Agravios de Guitard Isarn, señor de Caboet.Albert L. Cobo / ACN

La Associació d'Amics de la Vall de Caboet ha lanzado una petición formal solicitante apoyo institucional para publicar un libro sobre los 'Greuges de Guitard Isarn', considerado uno de los primeros textos escritos en lengua catalana. Coincidiendo con el 920 aniversario de su redacción, la entidad trabaja intensamente para difundir este valioso documento por todo el territorio nacional. Actualmente, toda la información relacionada con los aspectos lingüísticos e históricos de este manuscrito medieval se encuentra recopilada en su página web, además de formar parte de la visita guiada a la iglesia de Sant Serni de Cabó (Alt Urgell), dónde se exhibe una reproducción del documento original escrito por el señor de Caboet.

Uno de los principales obstáculos a que se enfrenta la asociación es la falta de recursos económicos para mantener el templo abierto de manera regular, lo cual dificulta el acceso público a este importante patrimonio cultural. El documento, fechado entre noviembre de 1105 y marzo de 1106, está redactado casi en su totalidad en catalán antiguo, descrito por Montserrat Riu, vocal de la asociación, como "un catalán arcaico, sencillo, agreste y paratáctico". Se trata de un texto jurídico que enumera los derechos que el señor feudal de Caboet consideraba vulnerados, ofreciendo una ventana única al funcionamiento del sistema feudal en la Cataluña del siglo XII, especialmente en la región pirenaica.





El valor histórico y lingüístico de los 'Greuges de Guitard Isarn' trasciende las fronteras comarcales del Alt Urgell. Su importancia radica que demuestra que el catalán ya era una lengua hablada habitualmente en la región hace más de nueve siglos, teniendo en cuenta que la manifestación escrita de una lengua siempre es posterior a su uso oral. Este manuscrito constituye, por lo tanto, una prueba tangible de la consolidación temprana del catalán como lengua de comunicación en los territorios del nordeste peninsular.

Desde la asociación han recordado que la primera publicación académica de este documento la realizó el historiador Joaquim Miret i Sans en 1908, estableciendo las bases para su estudio. Sin embargo, no fue hasta finales de los años 90 cuando se llevó a cabo el primero y único análisis lingüístico exhaustivo del texto, trabajo realizado por Joan Anton Rabella, doctor en filología catalana por la Universitat de Barcelona. Este estudio pionero permitió comprender mejor las características del catalán medieval temprano y su evolución posterior.

Actos conmemorativos por el 920 aniversario

Para celebrar esta significativa efeméride, la asociación ha organizado un ambicioso programa de actividades en colaboración con varias instituciones culturales. Entre las entidades participantes destaca la Biblioteca de Cataluña, depositaria del documento original, y el Institut d'Estudis Catalans, que organizará una jornada especial en octubre dedicada a analizar la importancia de este texto para la historia de la lengua catalana.

El programa conmemorativo incluye también las octavas jornadas del Institut d'Estudis Catalans del Alt Urgell, que excepcionalmente se celebrarán este año en Cabó durante el mes de noviembre. A estas actividades se sumarán acontecimientos organizados por Cultura Activa de Andorra y la Universitat Rovira i Virgili, que contribuirán a difundir el conocimiento sobre este importante manuscrito medieval. Como colofón, la clausura oficial de los actos del aniversario está prevista para marzo de 2026 en la sede del Institut d'Estudis Ilerdencs.

¿Qué son los ' Greuges de Guitard Isarn '?

Los 'Greuges de Guitard Isarn' constituyen uno de los primeros documentos escritos casi íntegramente en catalán de los que se tiene constancia. Se trata de un texto jurídico redactado entre 1105 y 1106, en el que Guitard Isarn, señor feudal de Caboet (actual comarca del Alt Urgell), enumera una serie de agravios o derechos que considera que le han sido vulnerados por otros nobles o vasallos de la región.

Su valor histórico es doble: por una parte, ofrece información detallada sobre el funcionamiento del sistema feudal en la Cataluña pirenaica de principios del siglo XII; por otro, su importancia lingüística es incalculable, ya que representa una de las primeras manifestaciones escritas de la lengua catalana, cuando esta empezaba a diferenciarse claramente del latín vulgar y consolidarse como idioma independiente.