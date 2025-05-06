Fiestas vigiladas con ‘1.000 ulls’

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida volverá a activar los dispositivos nocturnos de seguridad para prevenir violencias machistas y LGTBIfóbicas (Punt Lila-Rainbow) y los equipos que velan por minimizar riesgos por el consumo de drogas (Nits Q) en los Camps Elisis durante las Festes de Maig y el Aplec del Caragol. Los operativos estarán formados por 14 profesionales en total. La Paeria también habilitará de nuevo el servicio de autobús nocturno gratuito que amplía la L7 “para cubrir la conexión con los barrios y los itinerarios identificados de máxima previsión de afluencia”, explicó ayer la teniente de alcalde Carme Valls.

Durante las tres noches de las Festes (9, 10 y 11 de mayo) y las dos del Aplec (días 23 y 24), dos técnicas y una psicóloga atenderán consultas y posibles urgencias en el Punt Lila-Rainbow, un espacio fijo que se situará al lado de la escultura del tractor (Festes) y junto al pabellón 3 (Aplec). Asimismo, dos personas circularán por los Camps Elisis y podrán atender en catalán, español, inglés, francés, árabe y lenguaje de signos. En cada bus también habrá un agente informador. “El año pasado se acercaron muchos jóvenes a pedir información, pero no hubo ninguna incidencia grave más allá de algún tocamiento o mala palabra”, afirmó la jefa de la unidad técnica de políticas de igualdad, Isabel Hornos.

Junto al Punt Lila-Rainbow, los días 10, 11, 23 y 24 se desplegará el equipo de 6 personas de Nits Q entre las 23.00 y las 4.00 horas. En su stand se podrá pedir información sobre sustancias y jugar a juegos de prevención. “Daremos agua a quien la necesite y repartiremos kits con un preservativo e información de diferentes recursos”, detalló la responsable municipal de prevención e intervención en adicciones, Marta Escolà.

Respecto al bus nocturno, la L7 funcionará toda la noche con una frecuencia de 30 minutos y con bajada a demanda. Durante las Festes de Maig será gratis entre las 21.30 y 5.45 horas, y durante el Aplec entre las 3.00 y las 8.00 horas.

Todas las acciones se enmarcan en la campaña 1000 ulls que se inició a finales de 2023 y se activa especialmente durante las Festes de Maig, el Aplec, las Festes de Tardor, la noche de fin de año y Carnaval. “Queremos divertirnos, pero también que se vuelva a casa con normalidad”, afirmó Valls.

En otro orden, el concejal Xavi Blanco asistió ayer a la charla L’entremès de l’Àliga a Catalunya, a cargo del historiador del arte Daniel Vilarrúbias en la biblioteca pública de la capital. Se enmarca en el ciclo Parlem de festa que la biblioteca y la asociación cultural Aurembiaix organizan alrededor de las Festes de Maig.